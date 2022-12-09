COSMOLOT та PUNISHER - партнерство заради перемоги!

Компанія COSMOLOT стала партнером української технологічної компанії UA Dynamics, що розробляє та виготовляє багаторазові ударні дрони Punisher.

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В рамках партнерства, Cosmolot задонатила 1 000 000 грн на безпілотник для батальйону морської піхоти. Ще 2 000 000 грн на другий дрон компанія планує перерахувати в рамках новорічного промо.

PUNISHER — перший український ударний дрон багаторазового використання, розроблений командою українських ветеранів. Це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі.

PUNISHER має радіус бойового застосування близько 45 кілометрів, що дозволяє легко виконувати завдання у глибокому тилу ворога. На поточний момент, PUNISHER — найдешевший у світі багаторазовий ударний дрон із найдешевшою вартістю виконання місії. Важкі за значенням, а не за вагою, ці БПЛА здатні змінити хід війни.

COSMOLOT став першим комерційним брендом, який підтримав українських розробників та планує і надалі надавати посильну допомогу компанії UA Dynamics.

Наближуємо перемогу разом!