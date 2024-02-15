"Добробут" в 2023 году: результаты второго военного года

Медицинская сеть "Добробут" в 2023 году уплатила почти 370 млн грн налогов. Выручка сети за прошлый год составила 2,3 млрд. грн. Количество пациентов сети в 2023 году выросло почти на 14% по сравнению с 2022 годом и составило 257 тыс.

ТОП-5 самых востребованных медицинских специализаций не изменилось с 2022 года. Наиболее популярны у клиентов "Добробута" специалисты - терапевт, ЛОР, акушер-гинеколог, невропатолог и гастроэнтеролог.

Количество визитов в медицинские центры и больницы сети составило более 1,1 млн. человек . В 2023 году врачи "Добробута" выполнили почти 9 тыс хирургических операций (против 6 тыс в 2022 году). Работники неотложной помощи "Добробута" осуществили 12,4 тыс. выездов и более 1,5 тыс. транспортировок за границу и по Украине.

119 работников "Добробута" мобилизованы и служат в ВСУ и ТРО. Компания выплатила мобилизованным работникам 21,6 млн грн .

Новые медицинские центры

В 2023 году "Добробут" открыл новую многопрофильную больницу на просп. Николая Бажана в Киеве площадью более 9 тыс. кв. м.

С момента открытия больницу посетили почти 140 тыс пациентов , а врачи провели 930 операций . За первый год работы больница предоставила почти 290 тыс. услуг взрослым и детям. В планах на 2024 год увеличить эти показатели по меньшей мере вдвое.

В декабре 2023 года "Добробут" открыл на базе многопрофильной больницы на просп. Желаемая офтальмологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг — от амбулаторного приема и диагностики до хирургических вмешательств любой сложности. Клиника способна ежемесячно принимать до 2,5 тыс. пациентов, а врачи готовы выполнять. до 150 сделок.

Также в прошлом году в "Добробут" заработал Центр сомнологии, Центр онкодерматологии и новая стоматологическая клиника (в Киеве работают уже 3 стоматологии "Добробут").

В многопрофильном медицинском центре по ул. Семьи Идзиковских в Киеве начало работу Отделение физической реабилитации , где сейчас лечатся, в том числе, и военные.

Учебно-тренинговый центр "Академии Добробут" в течение года провел более 190 курсов по разным видам оказания неотложной помощи при состояниях, угрожающих жизни. Их посетили почти 2 тыс. человек .

Благотворительные и социальные программы

"Добробут" с апреля 2022 года сотрудничает с фондом Direct Relief International. Благодаря этому безвозмездную медицинскую помощь в лечебно-диагностическом центре "Добробут" на ул. Семьи Идзиковских, 3, за это время получили более 2,3 тыс. пациентов . Хирурги "Добробута" при поддержке американского партнера выполнили почти 1 тыс операций .

За прошлый год благодаря поддержке Direct Relief безвозмездную медицинскую помощь получили 528 пациентов (из них 60 детей и 375 военных). Программа бесплатной хирургической, стационарной и реабилитационной помощи продлится до 15 мая 2024 года.

Благотворительный фонд сети Dobrobut Foundation привлек на медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим от войны более 6 млн грн. Благодаря работе фонда медицинскую помощь получили 93 человека.

“Частная медицина – важная часть системы здравоохранения. Мы стремимся быть примером медицинской сети, где пациенты доверяют врачам, мини-образец государства, в котором хотели бы жить. Где все играют по одним и тем же прозрачным правилам. Мы рады, что уже завоевали доверие сотен тысяч украинцев. И не останавливаемся на этом. В 2024 году планируем открыть еще одну новую поликлинику в центре Киева, развить нашу сеть стоматологий, запустить в полном объеме многопрофильную больницу "Добробут" на Бажана. Мы также планируем в дальнейшем оказывать поддержку нашим военным. Ждите в этом году и новостей о запуске новых медицинских направлений в Добробуте. Нам есть чем удивлять – будет интересно!”, – отметил Вадим Шекман , генеральный директор медицинской сети “Добробут”.

Справка:

"Добробут" - одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 17 медицинских центров в Киеве и в Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские центры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям. Ежегодно специалисты "Добробута" проводят более 9 000 операций. В сети работает более 2900 сотрудников.