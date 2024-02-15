“Добробут” у 2023 році: результати другого воєнного року

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Медична мережа “Добробут” у 2023 році сплатила майже 370 млн грн податків. Виручка мережі за минулий рік склала 2,3 млрд грн. Кількість пацієнтів мережі у 2023 році зросла майже на 14% у порівнянні з 2022 роком, і склала 257 тис.

ТОП-5 найзатребуваніших медичних спеціалізацій не змінилися з 2022 року. Найбільш популярні у клієнтів “Добробуту” фахівці — терапевт, ЛОР, акушер-гінеколог, невропатолог та гастроентеролог.

Кількість візитів у медичні центри та лікарні мережі склала понад 1,1 млн. У 2023 році лікарі “Добробуту” виконали майже 9 тис хірургічних операцій (проти 6 тис в 2022 році). Працівники невідкладної допомоги “Добробуту” здійснили 12,4 тис виїздів та понад 1,5 тис транспортувань за кордон і по Україні.

119 працівників “Добробуту” мобілізовані та служать в ЗСУ і ТРО. Компанія виплатила мобілізованим працівникам 21,6 млн грн.

Нові медичні центри

У 2023 році “Добробут” відкрив нову багатопрофільну лікарню на просп. Миколи Бажана в Києві площею понад 9 тис. кв. м.

З моменту відкриття лікарню відвідали майже 140 тис пацієнтів, а лікарі провели 930 операцій. За перший рік роботи лікарня надала майже 290 тис послуг дорослим та дітям. У планах на 2024 рік — збільшити ці показники щонайменше вдвічі.

У грудні 2023 “Добробут” відкрив на базі багатопрофільної лікарні на просп. Бажана офтальмологічну клініку, що надає повний спектр послуг — від амбулаторного прийому та діагностики до хірургічних втручань будь-якої складності. Клініка здатна щомісяця приймати до 2,5 тис пацієнтів, а лікарі готові виконувати до 150 операцій.

Також минулого року в "Добробуті" запрацювали Центр сомнології, Центр онкодерматології і нова стоматологічна клініка (в Києві працюють вже 3 стоматології "Добробут").

У багатопрофільному медичному центрі на вул. Сім'ї Ідзиковських у Києві розпочало роботу Відділення фізичної реабілітації, де зараз лікуються, зокрема, й військові.

Навчально-тренінговий центр “Академії Добробут” протягом року провів понад 190 курсів з різних видів надання невідкладної допомоги при станах, що загрожують життю. Їх відвідали майже 2 тис. людей.

Благодійні та соціальні програми

“Добробут” від квітня 2022 року співпрацює з фондом Direct Relief International. Завдяки цьому безоплатну медичну допомогу у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, за цей час отримали понад 2,3 тис пацієнтів. Хірурги “Добробуту” за підтримки американського партнера виконали майже 1 тис операцій.

За минулий рік завдяки підтримці Direct Relief безоплатну медичну допомогу отримали 528 пацієнтів (з них 60 діти і 375 військових). Програма безоплатної хірургічної, стаціонарної та реабілітаційної допомоги триває до 15 травня 2024 року.

Благодійний фонд мережі Dobrobut Foundation залучив на медичну та гуманітарну допомогу людям, що постраждали від війни, понад 6 млн грн. Завдяки роботі фонду медичну допомогу отримали 93 людини.

“Приватна медицина — важлива частина системи охорони здоров’я. Ми прагнемо бути прикладом медичної мережі, де пацієнти довіряють лікарям, міні-зразок держави, в якій хотіли би жити. Де всі грають за одними й тими самим прозорими правилами. Ми раді, що вже завоювали довіру сотень тисяч українців. І не зупиняємося на цьому. У 2024 році плануємо відкрити ще одну нову поліклініку в центрі Києва, розвинути нашу мережу стоматологій, запустити у повному обсязі багатопрофільну лікарню “Добробут” на Бажана. Ми також плануємо надалі надавати підтримку нашим військовим. Чекайте цього року й новин про запуск нових медичних напрямів у “Добробуті”. Нам є чим дивувати — буде цікаво!”, — зазначив Вадим Шекман, генеральний директор медичної мережі “Добробут”.

Довідка:

“Добробут” – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямками. Щороку фахівці “Добробуту” проводять понад 9 000 операцій. У мережі працюють понад 2900 співробітників.