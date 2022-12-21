Дополнительные 2 млн питьевой воды от AB InBev Efes Украина уже в регионах, наиболее нуждающихся в этом

Компания "AB InBev Efes Украина" продолжает оказывать гуманитарную помощь украинцам. Дополнительная партия из 2 млн банок питьевой воды, а это 35 фур, развозится по регионам Украины, где есть наибольшая потребность.

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В частности, первые фуры уже прибыли с помощью Caritas Ukraine и Украинского продовольственного фонда "Food Foundation UA" в Харьковскую и Николаевскую области, остальные грузовики сейчас планируются к развозке в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Львовской и Тернопольской областях и на деоккупированные территории.

Важно отметить, что компания "AB InBev Efes Украина" уже перезапустила Черниговскую пивоварню после вынужденного более чем полугодового простоя из-за военной агрессии России. Пивоварня производит Черниговское, Черниговское Белое, Янтарь, Титан, Рогань Kozel, Stella Artois.

24 февраля работа пивоварни была остановлена, работники распущены по домам, а затем эвакуированы в более безопасные регионы Украины и стран Европы. 25 марта пивоварня подверглась массированному обстрелу, в результате чего некоторые здания были частично повреждены, а некоторые полностью уничтожены, было повреждено или уничтожено много важного оборудования.

Хотя другие пивоварни "AB InBev Efes Украина" в Николаеве и Харькове пока не могут начать работу, однако, в компании полны надежды, что это тоже скоро произойдет.