Додаткові 2 млн питної води від AB InBev Efes Україна уже в регіонах, які найбільше цього потребують

Компанія "AB InBev Efes Україна" продовжує надавати гуманітарну допомогу українцям. Додаткова партія з 2 млн банок питної води, а це 35 фур, розвозиться по регіонах України, де є найбільша у цьому потреба.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, перші фури уже прибули за допомоги Caritas Ukraine i Український продовольчий фонд "Food Foundation UA" до Харківської і Миколаївської областей, решта вантажівок зараз планується до розвезення в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Львівську та Тернопільську області та на деокуповані території.

Важливо відзначити, що компанія "AB InBev Efes Україна" уже перезапустила Чернігівську броварню після вимушеного понад піврічного простою через військову агресію росії. Броварня наразі виробляє Чернігівське, Чернігівське Біле, Янтарь, Титан, Рогань Kozel, Stella Artois.

24 лютого робота броварні була зупинена, працівники розпущені по домівках, а згодом евакуйовані в більш безпечні регіони України та країн Європи. 25 березня броварня зазнала масованого обстрілу, в результаті чого деякі будівлі були частково пошкоджені, а деякі повністю знищені, було пошкоджено або знищено багато важливого обладнання.

Хоча інші броварні "AB InBev Efes Україна" в Миколаєві та Харкові поки що не можуть розпочати роботу, однак, в компанії сповнені надією, що це також скоро станеться.