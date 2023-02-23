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Favbet за первый год войны направил на помощь Украине 193 млн грн
Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation в первый год полномасштабного вторжения направили в государственный бюджет и на поддержку Вооруженных Сил Украины и пострадавших от войны украинцев около 193 млн грн, сообщили представители фонда.
Более 140 млн грн направлено в бюджет страны в оплату лицензий на организацию азартных игр. Эта сумма не учитывает всех остальных налогов и обязательных платежей с хозяйственной деятельности.
Еще на 46 млн грн фонд и компании-партнёры закупили и передали автотранспорт и спецоборудование для ВСУ и других сил обороны.
В частности ВСУ получили 70 авто — преимущественно внедорожников, бронированных авто и микроавтобусов. Более 60 дронов для разведки и корректировки артиллерийского огня. А также сотни единиц высокотехнологического оборудования: систем связи, тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров и прочего.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в первый год войны Favbet Foundation оказывал финансовую поддержку президентской инициативе United24, а ВСУ через специальный счет НБУ общей суммой более 7 млн грн.
Также фонд оказывает поддержку детской больнице "Охматдет" и Институту нейрохирургии Ромоданова.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.