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Favbet за перший рік війни направив на допомогу Україні 193 млн грн

Favbet за перший рік війни направив на допомогу Україні 193 млн грн

Favbet і благодійний фонд Favbet Foundation у перший рік повномасштабного вторгнення направили до державного бюджету та на підтримку Збройних Сил України і постраждалих від війни українців близько 193 млн грн, повідомили представники фонду.

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Понад 140 млн грн спрямовано до бюджету країни в якості сплати за ліцензії на організацію азартних ігор. Ця сума не враховує решти податків і обов’язкових платежів з господарської діяльності.

Ще на 46 млн грн фонд і компанії-партнери закупили і передали автотранспорт та спецобладнання для ЗСУ та інших сил оборони.

Зокрема, ЗСУ отримали 70 авто — переважно позашляховиків, броньованих авто та мікроавтобусів, понад 60 дронів для розвідки та коригування артилерійського вогню, а також сотні одиниць високотехнологічного обладнання: систем зв’язку, тепловізорів, приладів і прицілів нічного бачення, дальномірів тощо.

Також у перший рік війни Favbet Foundation надавав фінансову підтримку президентській ініціативі United24, а також ЗСУ через спеціальний рахунок НБУ на загальну суму понад 7 млн грн.

Також фонд надає підтримку дитячій лікарні "Охматдит" та Інституту нейрохірургії Ромоданова.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.