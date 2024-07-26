Гормоны щитовидной железы: норма и отклонения

Щитовидная железа играет очень важную роль в регуляции метаболизма и общего здоровья человека. Эта небольшая железа, расположенная на передней части шеи, производит гормоны, которые оказывают влияние практически на все ткани организма. Понимание функций щитовидной железы, нормальных показателей ее гормонов, а также методов исследования важно для поддержания здоровья и своевременного выявления возможных нарушений. В медицинской лаборатории ДЕЛ вы можете сдать анализы для проверки щитовидной железы, выбирая тиреоидную панель.

Какие гормоны выделяет щитовидная железа?

Йодосодержащие гормоны щитовидной железы являются основными гормонами, вырабатываемыми этой железой и содержащими йод. К ним относятся:

Тироксин или тетрайодтиронин (Т4) – это главный гормон щитовидной железы, содержащий четыре атома йода. Он является предшественником более активного гормона – трийодтиронина (Т3).

Трийодтиронин (Т3) – это более активная форма гормона щитовидной железы, содержащая три атома йода. Он образуется как в результате превращения тироксина (Т4) в периферических тканях, так и непосредственно в щитовидной железе.

Еще один важный гормон, контролирующий функцию щитовидной железы – это тиреотропный гормон (ТТГ), вырабатываемый гипофизом и регулирующий секрецию Т3 и Т4.

Гормоны щитовидной железы играют первостепенную роль в регуляции метаболизма, роста и развития организма. Они контролируют скорость обмена веществ, оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему, терморегуляцию, нервную деятельность и психическое состояние. Недостаточность этих гормонов приводит к гипотиреозу, которому характерна усталость, увеличение веса и депрессия. В то время как избыток вызывает гипертиреоз с симптомами, такими как похудение, тахикардия и нервозность.

Функция щитовидной железы

Основная функция щитовидки заключается в регуляции метаболизма. Гормоны Т3 и Т4 влияют на:

обмен веществ: стимулируют процессы катаболизма и анаболизма;

температуру тела: регулируют теплоотдачу;

работу сердечно-сосудистой системы: увеличивают частоту сердечных сокращений;

рост и развитие: способствуют нормальному росту и развитию тканей, особенно в детском возрасте;

нервную систему: влияют на психоэмоциональное состояние и когнитивные функции.

Нормы гормонов щитовидной железы

Нормальные уровни гормонов щитовидной железы обеспечивают оптимальную работу разных систем организма. Отличия от нормы могут свидетельствовать о наличии болезней щитовидной железы. Нормы гормонов щитовидной железы:

ТТГ: 0.4-4.85 мкМЕ/мл

Т3 (свободен): 2.3-4.2 пг/мл

Т4 (свободен): 0.61-1.47 нг/дл

Эти показатели могут отличаться в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния (например, беременности) и других факторов.

Анализ на гормоны щитовидной железы (тиреоидная панель) – как и когда сдавать?

Анализ на гормоны щитовидной железы или тиреоидную панель определяет уровни ТТГ, Т3 и Т4. Это исследование помогает выявить функциональные нарушения щитовидки.

Как сдавать анализ на гормоны щитовидки?

Для сдачи анализа на гормоны щитовидной железы важно придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы результаты были точными. Исследование лучше сдавать по утрам, поскольку уровень гормонов может изменяться в течение дня. При этом желательно сдавать его натощак, то есть не есть 8-12 часов перед сдачей, но пить воду можно. Если вы принимаете препараты, влияющие на щитовидную железу, такие как гормональные препараты или йод, следует проконсультироваться с врачом, нужно ли временно прекратить их перед сдачей исследования. Также следует избегать интенсивных физических нагрузок и стрессовых ситуаций в преддверии сдачи анализа, а за 24 часа до сдачи не употреблять алкоголь и не курить. Женщинам следует уточнить у врача, влияет ли менструальный цикл на результаты и нужно ли сдавать исследования в определенный день цикла.

Перед сдачей анализа на гормоны щитовидной железы обязательно проконсультируйтесь с врачом, который предоставит подробные рекомендации в соответствии с вашим состоянием и назначением исследований.

Когда сдавать анализ на гормоны щитовидки?

при симптомах гипотиреоза (усталость, увеличение веса, депрессия) или гипертиреоза (похудение, тремор, тахикардия);

профилактически, особенно в случаях семейной предрасположенности к заболеваниям щитовидной железы;

во время беременности, поскольку гормональные изменения могут повлиять на развитие плода;

после оперативных вмешательств на щитовидной железе или лечении радиоактивным йодом.

Раннее выявление отклонений в уровне гормонов щитовидной железы помогает своевременно начать лечение и предотвратить осложнения.