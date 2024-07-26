Гормони щитоподібної залози: норма та відхилення

Щитоподібна залоза відіграє надзвичайно важливу роль в регуляції метаболізму і загального здоров’я людини. Ця невелика залоза, розташована на передній частині шиї, виробляє гормони, які впливають практично на всі тканини організму. Розуміння функцій щитоподібної залози, нормальних показників її гормонів, а також методів дослідження є важливим для підтримання здоров’я і вчасного виявлення можливих порушень. В медичній лабораторії ДІЛА ви можете здати аналізи для перевірки щитоподібної залози, обираючи тиреоїдну панель.

Які гормони виділяє щитоподібна залоза?

Йодовмісні гормони щитоподібної залози є основними гормонами, які виробляються цією залозою і містять йод. До них належать:

Тироксин або тетрайодтиронін (Т4) – це головний гормон щитоподібної залози, який містить чотири атоми йоду. Він є попередником більш активного гормону – трийодтироніну (Т3).

Трийодтиронін (Т3) – це більш активна форма гормону щитоподібної залози, яка містить три атоми йоду. Він утворюється як в результаті перетворення тироксину (Т4) в периферійних тканинах, так і безпосередньо в щитоподібній залозі.

Ще один важливий гормон, який контролює функцію щитоподібної залози – це тиреотропний гормон (ТТГ), що виробляється гіпофізом і регулює секрецію Т3 і Т4.

Гормони щитоподібної залози відіграють першочергову роль у регуляції метаболізму, росту та розвитку організму. Вони контролюють швидкість обміну речовин, впливають на серцево-судинну систему, терморегуляцію, нервову діяльність і психічний стан. Недостатність цих гормонів призводить до гіпотиреозу, якому характерна втома, збільшення ваги та депресія. Тоді як надлишок викликає гіпертиреоз із симптомами, такими як схуднення, тахікардія та нервозність.

Функція щитоподібної залози

Основна функція щитоподібної залози полягає в регуляції метаболізму. Гормони Т3 і Т4 впливають на:

обмін речовин: стимулюють процеси катаболізму та анаболізму;

температуру тіла: регулюють тепловіддачу;

роботу серцево-судинної системи: збільшують частоту серцевих скорочень;

зростання та розвиток: сприяють нормальному росту та розвитку тканин, особливо в дитячому віці;

нервову систему: впливають на психоемоційний стан та когнітивні функції.

Норми гормонів щитоподібної залози

Нормальні рівні гормонів щитоподібної залози забезпечують оптимальну роботу різних систем організму. Відхилення від норми можуть свідчити про наявність захворювань щитоподібної залози. Норми гормонів щитоподібної залози:

ТТГ: 0.4-4.85 мкМО/мл

Т3 (вільний): 2.3-4.2 пг/мл

Т4 (вільний): 0.61-1.47 нг/дл

Ці показники можуть відрізнятися в залежності від віку, статі, фізіологічного стану (наприклад, вагітності) та інших факторів.

Аналіз на гормони щитоподібної залози (тиреоїдна панель) – як та коли здавати?

Аналіз на гормони щитоподібної залози або тиреоїдна панель визначає рівні ТТГ, Т3 і Т4. Це дослідження допомагає виявити функціональні порушення щитоподібної залози.

Як здавати аналіз на гормони щитоподібної залози?

Для здачі аналізу на гормони щитоподібної залози важливо дотримуватися кількох рекомендацій, щоб результати були точними. Дослідження краще здавати вранці, оскільки рівень гормонів може змінюватися протягом дня. При цьому бажано здавати його натщесерце, тобто не їсти 8-12 годин перед здачею, але пити воду можна. Якщо ви приймаєте препарати, що впливають на щитоподібну залозу, такі як гормональні препарати або йод, варто проконсультуватися з лікарем, чи потрібно їх тимчасово припинити перед здачею дослідження. Також слід уникати інтенсивних фізичних навантажень і стресових ситуацій напередодні здачі аналізу, а за 24 години до здачі не вживати алкоголь і не курити. Жінкам варто уточнити у лікаря, чи впливає менструальний цикл на результати і чи потрібно здавати дослідження у певний день циклу.

Перед здачею аналізу на гормони щитоподібної залози обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, який надасть детальні рекомендації відповідно до вашого стану і призначення досліджень.

Коли здавати аналіз на гормони щитоподібної залози?

при симптомах гіпотиреозу (втома, збільшення ваги, депресія) або гіпертиреозу (схуднення, тремор, тахікардія);

профілактично, особливо у випадках сімейної схильності до захворювань щитоподібної залози;

під час вагітності, оскільки гормональні зміни можуть вплинути на розвиток плоду;

після оперативних втручань на щитоподібній залозі або лікування радіоактивним йодом.

Раннє виявлення відхилень у рівні гормонів щитоподібної залози допомагає своєчасно розпочати лікування і запобігти ускладненням.