Как купить качественную ткань в интернете? Правила выбора

Все больше независимых мастеров и швейных мастерских предпочитают покупать ткани в интернете. На сайте можно спокойно сравнить ассортимент, характеристики и цены. К примеру, интернет-магазин качественной ткани "Атлас" предлагает большой выбор материалов для различных проектов.

Однако у такого формата есть свои нюансы. Из-за экрана трудно оценить плотность, мягкость или фактуру, поэтому перед заказом важно учесть ряд нюансов – разберемся с ними подробнее.

На какие характеристики материала следует обратить внимание перед покупкой

Прежде всего, нужно определиться с назначением ткани – в ассортименте есть варианты как для легких летних платьев, так и для костюмов, и для спортивной формы. После этого следует оценить материалы по нескольким параметрам:

состав – соотношение натуральных и синтетических волокон определяет комфорт и прочность готовых изделий;

плотность – от нее зависит прозрачность полотна и его способность сохранять форму;

эластичность – важна для пошива вещей, которые должны сидеть свободно и не сковывать движения;

возможная усадка – актуальна для полотен с высоким содержанием натуральных волокон.

Отдельного внимания заслуживают цвет и фактура ткани. Экран телефона или компьютера может иначе передавать оттенок, чем он выглядит при естественном освещении.

Лучший вариант – проверять особенности материала на образце. Его можно оценить при разном освещении, прикоснуться к нему и растянуть. Для тонких тканей стоит посмотреть на полотно на просвет, а для ворсовых – провести рукой в разных направлениях, чтобы увидеть, как меняется цветовосприятие.

Если ткань предназначена для интенсивного использования, небольшой отрез можно предварительно постирать и высушить. Это поможет оценить усадку и состояние поверхности.

Интернет-магазин тканей "Атлас" присылает бесплатные образцы товаров, которые заинтересовали покупателя, по запросу вместе с заказом. Благодаря этому можно ознакомиться со свойствами различных материалов и спланировать следующую покупку.

Какие преимущества предлагает интернет-магазин тканей "Атлас"

Компания работает на рынке с 1995 года. В каталоге представлен широкий ассортимент материалов для одежды, домашнего текстиля, декора и других проектов. Магазин сотрудничает с поставщиками напрямую – это, как отмечают его представители, позволяет обеспечивать высокое качество и выгодные цены.

На сайте можно заказать любое количество материала – минимальный отрез составляет 1 м, после чего метраж можно выбирать с точностью до 10 см. Такой подход позволяет не переплачивать за излишки полотна.

Интернет-магазин "Атлас" работает как с розничными, так и оптовыми покупателями. Для оптовых заказов предусмотрена дополнительная скидка от 10 до 15%, а оплатить товары можно непосредственно на сайте или на почте при получении.

Для покупок на сумму от 700 грн доставка по Украине в отделение бесплатная. Если заказ оформлен и оплачен до 12:00, его отправляют в тот же день, кроме выходных.

Отдельное внимание компания уделяет работе с ассортиментом. Дважды в год представители магазина посещают международные текстильные выставки Premiere Vision в Париже и Texworld в Шанхае, где знакомятся с развитием отрасли, новыми материалами и актуальными решениями.

На сайте интернет-магазина "Атлас" можно узнать больше о доступных предложениях и оформить заказ. Размеры скидок, условия оплаты и доставки актуальны на момент публикации материала и могут изменяться.