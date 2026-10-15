Як купити якісну тканину в інтернеті? Правила вибору

Все більше незалежних майстрів та швейних майстерень віддають перевагу купівлі тканин в інтернеті. На сайті можна спокійно порівняти асортимент, характеристики та ціни. Наприклад, інтернет-магазин якісної тканини "Атлас" пропонує великий вибір матеріалів для різних проєктів.

Однак у такого формату є свої нюанси. Через екран важко оцінити щільність, м’якість чи фактуру, тому перед замовленням важливо врахувати низку нюансів – розберемося з ними детальніше.

На які характеристики матеріалу слід звернути увагу перед покупкою

Перш за все, потрібно визначитися з призначенням тканини – в асортименті є варіанти як для легких літніх суконь, так і для костюмів, і для спортивної форми. Після цього варто оцінити матеріали за кількома параметрами:

склад – співвідношення натуральних і синтетичних волокон визначає комфорт і міцність готових виробів;

щільність – від неї залежить прозорість полотна та його здатність зберігати форму;

еластичність – важлива для пошиття речей, які мають сидіти вільно та не сковувати рухи;

можлива усадка – актуальна для полотен із високим вмістом натуральних волокон.

Окремої уваги заслуговують колір і фактура тканини. Екран телефону чи комп’ютера може інакше передавати відтінок, ніж він виглядає при природному освітленні.

Найкращий варіант – перевіряти особливості матеріалу на зразку. Його можна оцінити при різному освітленні, доторкнутися до нього та розтягнути. Для тонких тканин варто подивитися на полотно на просвіт, а для ворсових – провести рукою в різних напрямках, щоб побачити, як змінюється сприйняття кольору.

Якщо тканина призначена для інтенсивного використання, невеликий відріз можна попередньо випрати та висушити. Це допоможе оцінити усадку та стан поверхні.

Інтернет-магазин тканин "Атлас" надсилає безкоштовні зразки товарів, що зацікавили покупця, за запитом разом із замовленням. Завдяки цьому ви можете ознайомитися з властивостями різних матеріалів та спланувати наступну покупку.

Які переваги пропонує інтернет-магазин тканин "Атлас"

Компанія працює на ринку з 1995 року. У каталозі представлений широкий асортимент матеріалів для одягу, домашнього текстилю, декору та інших проєктів. Магазин співпрацює з постачальниками безпосередньо – це, як зазначають його представники, дозволяє забезпечувати високу якість та вигідні ціни.

На сайті можна замовити будь-яку кількість матеріалу – мінімальний відріз становить 1 м, після чого метраж можна обирати з точністю до 10 см. Такий підхід дозволяє не переплачувати за надлишки полотна.

Інтернет-магазин "Атлас" працює як з роздрібними, так і з оптовими покупцями. Для оптових замовлень передбачена додаткова знижка від 10% до 15%, а оплатити товари можна безпосередньо на сайті або на пошті при отриманні.

Для покупок на суму від 700 грн доставка по Україні до відділення є безкоштовною. Якщо замовлення оформлено та оплачено до 12:00, його відправляють того ж дня, крім вихідних.

Окрему увагу компанія приділяє роботі з асортиментом. Двічі на рік представники магазину відвідують міжнародні текстильні виставки Premiere Vision у Парижі та Texworld у Шанхаї, де ознайомлюються з розвитком галузі, новими матеріалами та актуальними рішеннями.

На сайті інтернет-магазину "Атлас" можна дізнатися більше про доступні пропозиції та оформити замовлення. Розміри знижок, умови оплати та доставки актуальні на момент публікації матеріалу й можуть змінюватися