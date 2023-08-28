Как отличить оригинальный виски от фальсификата

Шанс купить поддельный виски достаточно высок. Это связано с большой популярностью напитка и желанием мошенников заработать. Тем не менее такой риск точно не должен быть поводом полностью отказаться от употребления скотча, достаточно знать несколько правил выбора оригинального алкоголя.

Это интересно: в Ирландии, Шотландии и других странах, которые славятся массовым производством виски, найти подделку просто невозможно. Это связно с доступной ценой напитка.

Выбор продавца

Точно не стоит покупать элитный алкоголь в сомнительных точках продажи. Лучше отправиться в большой супермаркет или же специализированный магазин: такие торговые сети очень дорожат своей репутацией и внимательно относятся к выбору поставщиков продукции.

Консультанты магазина всегда помогут подобрать нужный напиток, а также могут предъявить сертификаты качества.

Стоимость

Хороший виски не может иметь такую стоимость, как водка среднего качества. Поэтому слишком заманчивая скидка — это, скорее всего, попытка мошенников привлечь внимание покупателей к своему товару низкого качества. Перед покупкой стоит промониторить цены на интересующий продукт, это поможет сразу же отсеять недобросовестных продавцов и купить виски Грантс от производителя.

Внешний вид

В большинстве случаев виски разливают в специальные бутылки с гравировкой логотипа бренда. Фальсифицировать такую тару крайне сложно. Поэтому всегда обращайте внимание на саму бутылку, все особенности которой можно рассмотреть на официальном сайте производителя.

Пробка тоже обычно имеет логотип компании. На фальсификат будет указывать обычная выпуклая металлическая крышка или отсутствие пленки на ней.

Даже если бутылка и крышка не вызывают подозрений, а пленка имеет вмятины и неровные края, от покупки лучше отказаться. На производстве используются специальные автоматы, гарантирующие безупречное натяжение пленки на горлышке.

Этикетка

Любой уважающий себя производитель внимательно относится к созданию этикетки. Это касается и выбора бумаги, и четкости нанесения информации о компании изготовителе и составе алкогольного напитка.

Сомнительная этикетка, на которой можно найти орфографические ошибки или же просто криво приклеенная, являются намеком, что этот товар лучше не покупать. Исключительно качественную оригинальную продукцию от лучших мировых и отечественных производителей можно купить в маркете алкогольных штук Маудау

Консистенция и цвет

Виски содержит много масел, поэтому при взбалтывании бутылки внутри образуются достаточно крупные пузырьки, которые плавно опускаются вниз и «живут» некоторое время. Если же содержимое бутылки при взбалтывании превращается в миллион мелких шариков, моментально исчезающих, назвать этот напиток оригинальным скотчем точно нельзя.

Цвет должен быть однородным и насыщенным. Образование осадка недопустимо.