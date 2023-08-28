Як відрізнити оригінальний віскі від фальсифікату

Шанс купити підроблений віскі досить високий. Це пов'язано з великою популярністю напою і бажанням шахраїв заробити. Проте такий ризик точно не повинен бути приводом повністю відмовитися від вживання скотчу, достатньо знати кілька правил вибору оригінального алкоголю.

Це цікаво: в Ірландії, Шотландії та інших країнах, які славляться масовим виробництвом віскі, знайти підробку просто неможливо. Це пов'язано з доступною ціною напою.

Вибір продавця

Точно не варто купувати елітний алкоголь у сумнівних точках продажу. Краще вирушити до великого супермаркету або ж спеціалізованого магазину: такі торговельні мережі дуже дорожать своєю репутацією і уважно ставляться до вибору постачальників продукції.

Консультанти магазину завжди допоможуть підібрати потрібний напій, а також можуть пред'явити сертифікати якості.

Вартість

Хороший віскі не може мати таку вартість, як горілка середньої якості. Тому занадто приваблива знижка – це, найімовірніше, спроба шахраїв привернути увагу покупців до свого товару низької якості. Перед покупкою варто промоніторити ціни на продукт, це допоможе відразу ж відсіяти недобросовісних продавців і купити віскі Грантс від виробника.

Зовнішній вигляд

Здебільшого віскі розливають у спеціальні пляшки з гравіюванням логотипу бренду. Фальсифікувати таку тару вкрай складно. Тому завжди звертайте увагу на саму пляшку, усі особливості якої можна розглянути на офіційному сайті виробника.

Корок теж зазвичай має логотип компанії. На фальсифікат вказуватиме звичайна опукла металева кришка або відсутність плівки на ній.

Навіть якщо пляшка і кришка не викликають підозр, а плівка має вм'ятини й нерівні краї, від покупки краще відмовитися. На виробництві використовуються спеціальні автомати, що гарантують бездоганний натяг плівки на шийці пляшки.

Етикетка

Будь-який поважаючий себе виробник уважно ставиться до створення етикетки. Це стосується і вибору паперу, і чіткості нанесення інформації про компанію виробника та склад алкогольного напою.

Сумнівна етикетка, на якій можна знайти орфографічні помилки або ж просто криво приклеєна, є натяком, що цей товар краще не купувати. Виключно якісну оригінальну продукцію від найкращих світових і вітчизняних виробників можна купити в маркеті алкогольних штук Маудау.

Консистенція і колір

Віскі містить багато олій, тому під час збовтування пляшки всередині утворюються досить великі бульбашки, які плавно опускаються донизу й «живуть» деякий час. Якщо ж вміст пляшки під час збовтування перетворюється на мільйон дрібних кульок, які моментально зникають, назвати цей напій оригінальним скотчем точно не можна.

Колір має бути однорідним і насиченим. Утворення осаду неприпустиме.

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