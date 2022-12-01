Как заплатить за голубое топливо: простая инструкция от Portmone

Каждый собственник недвижимости, в которой функционируют газовые приборы, обязан ежемесячно оплачивать потребление и транспортировку голубого топлива. Чтобы не стоять в очереди в филиале банка или на почте и успевать вовремя погашать счета, миллионы украинцев отдают предпочтение онлайн-платежам. Сервис Portmone позволяет рассчитываться за газ и одновременно за другие коммунальные услуги прямо из дома и без дополнительных расходов на комиссию.

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Как перевести деньги за потребленный газ НАК «Нафтогаз України»

В мае нынешнего года 17 региональных газсбытов прекратили деятельность, и их клиенты теперь перечисляют средства в пользу национальной газоснабжающей компании. Чтобы оплатить Нафтогаз через сервис Portmone, необходимо иметь карточку Visa или Mastercard с достаточной для совершения транзакции суммой и знать номер лицевого счета, который легко найти на бумажной квитанции.

Процесс оплаты состоит из таких простых шагов:

Перейдите в раздел «Коммунальные услуги» на сайте Portmone. В категории «Газ» выберите «Нафтогаз України». На платежной странице введите номер лицевого счета. Нажмите кнопку «Оплатить». Ознакомьтесь со счетом. При необходимости сумму к оплате можно изменить. Введите email и данные банковской карты (зарегистрированные пользователи могут указать уже сохраненную в системе информацию). Подтвердите транзакцию.

Регистрироваться на сайте Portmone для совершения платежа необязательно. Однако если вы собираетесь платить за газ и другие коммунальные услуги через Portmone регулярно, стоит авторизоваться на сервисе, прикрепить счет к адресу и создать шаблон. В дальнейшем вы будете получать счета в личном кабинете и оплачивать все коммунальные услуги в один клик. Для быстрой и удобной оплаты коммуналки стоит установить мобильное приложение Portmone.

До мая 2023 года по всей Украине действует единый тариф на потребление голубого топлива — 7,96 грн за кубометр. Домохозяйствам, которые не пользуются счетчиками газа, плата начисляется с учетом нормы потребления на каждого члена семьи. Норма устанавливается Кабинетом Министров с учетом наличия в доме или квартире централизованного горячего водоснабжения, отопления, газового водонагревателя. Компания — поставщик газа рекомендует абонентам оплачивать потребленные услуги до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Как заплатить за газораспределение онлайн

Операторами ГРС в Украине являются региональные газовые компании: АО «Київгаз», АО «Вінницягаз», АО «Харківміськгаз» и другие, выставляющие отдельные счета за услугу газораспределения. Платеж совершается по аналогичному алгоритму. Для более быстрого поиска компании стоит выбрать на сайте Portmone свой регион.

Помимо оплаты за коммуналку Portmone предоставляет возможности для передачи показаний газового счетчика. Поскольку НАК «Нафтогаз України» показания не принимает, информация об объемах потребленного топлива передается исключительно региональным операторам ГРС. Функция доступна в личном кабинете пользователя.

Portmone предлагает дополнительные преимущества авторизованным клиентам, позволяя сэкономить на комиссии при перечислении средств поставщикам услуг. Пользователи, которые активировали тарифный план «Месяц», могут погашать счета за коммуналку, интернет и телевидение без дополнительных затрат.

Напоминаем, что своевременная оплата «коммуналки» в военное время — это поддержка экономики нашей страны. Юристы советуют украинцам по возможности не накапливать задолженность, поскольку от этого напрямую зависит качество предоставления услуг и состояние сектора ЖКХ.