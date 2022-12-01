Як заплатити за блакитне паливо: проста інструкція від Portmone

Кожен власник нерухомості, в якій функціонують газові прилади, зобов'язаний щомісяця оплачувати споживання і транспортування блакитного палива. Щоб не стояти в черзі у філії банку або на пошті та встигати вчасно погашати рахунки, мільйони українців віддають перевагу онлайн-платежам. Сервіс Portmone дозволяє розраховуватися за газ і одночасно за інші комунальні послуги з будь-якого місця та без додаткових витрат на комісію.

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Як переказати гроші за спожитий газ НАК «Нафтогаз України»

У травні цього року 17 регіональних газзбутів припинили діяльність, і їхні клієнти тепер переказують кошти на користь національної газопостачальної компанії. Щоб оплатити Нафтогаз через сервіс Portmone, необхідно мати картку Visa або Mastercard з достатньою для здійснення транзакції сумою і знати номер особового рахунку, який легко знайти на паперовій квитанції.

Процес оплати складається з таких простих кроків:

Перейдіть до розділу «Комунальні послуги» на сайті Portmone. У категорії «Газ» виберіть «Нафтогаз України». На платіжній сторінці введіть номер особового рахунку. Натисніть кнопку «Оплатити». Ознайомтеся з рахунком. За необхідності суму до сплати можна змінити. Введіть email і дані банківської картки (зареєстровані користувачі можуть вказати вже збережену в системі інформацію). Підтвердьте транзакцію.

Реєструватися на сайті Portmone для здійснення платежу необов'язково. Однак, якщо ви збираєтеся платити за газ та інші комунальні послуги через Portmone регулярно, варто авторизуватися на сервісі, прикріпити рахунок до адреси та створити шаблон. Надалі ви отримуватимете рахунки в особистому кабінеті та оплачуватимете всі комунальні послуги в один клік. Для швидкої та зручної оплати комуналки варто встановити мобільний додаток Portmone.

До травня 2023 року в Україні діє єдиний тариф на споживання блакитного палива — 7,96 грн за кубометр. Домогосподарствам, що користуються лічильниками газу, плата нараховується з огляду на норми споживання для кожного члена сім'ї. Норма встановлюється Кабінетом Міністрів з урахуванням наявності в будинку чи квартирі централізованого гарячого водопостачання, опалення, газового водонагрівача. Компанія — постачальник газу рекомендує абонентам оплачувати спожиті послуги до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Як заплатити за газорозподіл онлайн

Операторами ГРМ в Україні є регіональні газові компанії: АТ «Київгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Харківміськгаз» та інші, що виставляють окремі рахунки за послугу газорозподілу. Платіж здійснюється за аналогічним алгоритмом. Для швидкого пошуку компанії варто вибрати на сайті Portmone свій регіон.

Крім оплати за комуналку Portmone надає можливості передачі показників газового лічильника. Оскільки НАК «Нафтогаз України» показники не приймає, інформація про обсяги спожитого палива передається виключно регіональним операторам ГРМ. Функція доступна в особистому кабінеті користувача.

Portmone пропонує додаткові переваги авторизованим клієнтам, дозволяючи заощадити на комісії під час переказу коштів постачальникам послуг. Користувачі, що активували тарифний план «Місяць», можуть сплачувати рахунки за комуналку, інтернет і телебачення без додаткових витрат.

Нагадуємо, що своєчасна оплата комуналки у воєнний час — це підтримка економіки нашої країни. Юристи радять українцям по можливості не накопичувати заборгованості, оскільки від цього безпосередньо залежить якість надання послуг і стан сектора ЖКГ.