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Криптобизнес в Украине: почему это выгодно и как начать?
Украина нуждается в восстановлении, инвесторы стоят в очереди, но сейчас возможности для заработка ограничены. "Потепление" инвестиционного климата ожидается только после войны, и особенно после вступления Украины в ЕС и НАТО. Однако уже сегодня есть сферы, которые крайне привлекательны – несмотря на войну и другие препятствия. В частности, криптовалютная индустрия.
Украина на пороге легализации криптовалют
Наше государство давно было привлекательной гаванью для криптопроектов. Факторы успеха очевидны:
- Высококлассные специалисты
- Инфляционные кризисы
- Авантюризм и готовность рисковать, заложенных в ментальности
Все это – эффективный синергетический фундамент, на котором построена криптовалютная индустрия Украины. И этот фундамент станет еще прочнее и надежнее, когда состоится легализация криптовалют.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Что принесет легализация крипт в Украине?
Когда определенная индустрия выходит из тени, мы всегда наблюдаем бурное развитие. Для инвесторов очень важно иметь четкие правила игры, даже когда речь идет о таком нестабильном рынке, как рынок виртуальных активов.
Украинское IT, финтех, диджитализация – все это уже шокирует иностранцев. В будущем можно с уверенностью ожидать роста инвестиций и появления большего количества криптопроектов, которые будут функционировать в рамках закона.
Но, тем не менее, украинское общество полностью не состоит из IT-специалистов. Для многих криптовалюты ассоциируются с мошенничеством, отмыванием средств и криптопирамидами. Чтобы разрушить эти стереотипы, команда БУРШ ( Бизнес в рваных штанах ) еще год назад запустила криптоблог. Там вы можете легко и быстро ознакомиться с базой знаний, следить за новостями рынка и быстро стать продвинутым в вопросах финтеха. Этот канал читают более 25 тысяч украинцев, каждый день выходят заметки автора, полезные статьи.
Для тех, кто всегда стремится к большему команда запустила сервис-помощник.
Да, всего за пару кликов, вы сможете собрать свой собственный криптопортфель, подключить аналитические инструменты и пользоваться профессиональными инструментами в пару кликов.
Сложные и полезные возможности теперь доступны не только гикам-трейдерам. БУРШ открывает двери в криптомир всем желающим, и делает это на украинском языке.
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- Криптопортфель за пару кликов. Есть возможность выбрать стратегию, выставить предельные отметки прибыли, максимальные потери
- Удобная аналитика по криптопортфелю
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