Криптобизнес в Украине: почему это выгодно и как начать?

Украина нуждается в восстановлении, инвесторы стоят в очереди, но сейчас возможности для заработка ограничены. "Потепление" инвестиционного климата ожидается только после войны, и особенно после вступления Украины в ЕС и НАТО. Однако уже сегодня есть сферы, которые крайне привлекательны – несмотря на войну и другие препятствия. В частности, криптовалютная индустрия.

Украина на пороге легализации криптовалют

Наше государство давно было привлекательной гаванью для криптопроектов. Факторы успеха очевидны:

Высококлассные специалисты

Инфляционные кризисы

Авантюризм и готовность рисковать, заложенных в ментальности

Все это – эффективный синергетический фундамент, на котором построена криптовалютная индустрия Украины. И этот фундамент станет еще прочнее и надежнее, когда состоится легализация криптовалют.

Что принесет легализация крипт в Украине?

Когда определенная индустрия выходит из тени, мы всегда наблюдаем бурное развитие. Для инвесторов очень важно иметь четкие правила игры, даже когда речь идет о таком нестабильном рынке, как рынок виртуальных активов.

Украинское IT, финтех, диджитализация – все это уже шокирует иностранцев. В будущем можно с уверенностью ожидать роста инвестиций и появления большего количества криптопроектов, которые будут функционировать в рамках закона.

Но, тем не менее, украинское общество полностью не состоит из IT-специалистов. Для многих криптовалюты ассоциируются с мошенничеством, отмыванием средств и криптопирамидами. Чтобы разрушить эти стереотипы, команда БУРШ ( Бизнес в рваных штанах ) еще год назад запустила криптоблог. Там вы можете легко и быстро ознакомиться с базой знаний, следить за новостями рынка и быстро стать продвинутым в вопросах финтеха. Этот канал читают более 25 тысяч украинцев, каждый день выходят заметки автора, полезные статьи.

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