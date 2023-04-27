Криптобізнес в Україні: чому це вигідно та як почати?

Україна потребує відбудови, інвестори стоять у черзі, але зараз можливості для заробітку обмежені. “Потепління” інвестиційного клімату очікується лише після війни, і особливо – після вступу України до ЄС і НАТО. Однак уже сьогодні є сфери, які є вкрай привабливими – попри війну та інші перепони. Зокрема, криптовалютна індустрія

Україна на порозі легалізації криптовалют

Наша держава давно була привабливою гаванню для криптопроектів. Фактори успіху очевидні:

Висококласні спеціалісти

Інфляційні кризи

Авантюризм і готовність ризикувати, які закладені в ментальності

Усе це – ефективний синергетичний фундамент, на якому побудована криптовалютна індустрія України. І цей фундамент стане ще міцнішим та надійнішим, коли відбудеться легалізація криптовалют.

Що принесе легалізація крипти в Україні?

Коли певна індустрія виходить із тіні, ми завжди спостерігаємо бурний розвиток. Для інвесторів дуже важливо мати чіткі правила гри, навіть коли іде мова про такий нестабільний ринок, як ринок віртуальних активів.

Українське IT, фінтех, діджиталізація – усе це вже шокує іноземців. В майбутньому можна впевнено очікувати зростання інвестицій і появу більшої кількості криптопроектів, які будуть функціонувати в рамках закону.

Але, тим не менш, українське суспільство не повністю складається із IT-спеціалістів. Для багатьох криптовалюти асоціюються із шахрайством, відмиванням коштів та криптопірамідами. Щоб зруйнувати ці стереотипи, команда БУРШ (Бізнес у рваних штанях) ще рік тому запустила криптоблог. Там ви можете легко і швидко ознайомитись з базою знань, слідкувати за новинами ринку і швидко стати “просунутим” в питаннях фінтеху. Цей канал читають більше 25 тисяч українців, щодня виходять нотатки автора, корисні статті.

Для тих, хто завжди прагне до більшого, команда запустила сервіс-помічник.

Так, всього за пару кліків, ви зможете зібрати свій власний криптопортфель, підключити аналітичні інструменти і користуватись професійними інструментами в пару кліків.

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Криптопортфель за пару кліків. Є можливість обрати стратегію, виставити граничні позначки прибутку, максимальні втрати

Зручна аналітика по криптопортфелю

NFT і реферальна програма

Все те, що раніше вимагало знань, спеціальних навичок, верифікацій, KYC – тепер доступне кожному українцю, який прагне швидко і без страждань увійти в криптовалютну індустрію.

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