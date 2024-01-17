Куда обращаться при поломке турбины в Киеве?

Поломка турбины ― страх многих владельцев автомобилей с турбокомпрессором. Это дорогостоящий узел, обеспечивающий генерацию повышенной мощности. Ремонт турбины тоже дорогой, поскольку требует качественных запчастей, использования диагностического стенда для проверки перед установкой. Если доверить процесс дилетантам, деньги будут потрачены зря, а проблема вскоре вернется.

Поэтому ремонт турбин нужно поручать только профессионалам, среди которых компания Турбо Дизель Сервис. У нас есть все необходимое для качественного восстановления турбокомпрессора. Мы ремонтируем только то, что действительно сломалось. Не увеличиваем искусственно сумму чека. Подробно показываем, что именно вышло из строя, износилось и нуждается в реставрации или замене

Когда необходим ремонт турбины?

У каждого узла в машине есть свой ресурс, и даже при правильном обслуживании поломки неизбежны на определенном пробеге. У современных турбин срок службы 200-250 тыс. км. Если менять масло в двигателе не по регламенту, то турбокомпрессор прослужит меньше. Турбина получает смазку по каналам от ДВС. Густая техническая жидкость медленнее достигает валов и втулок. Это ведет к ускоренному износу металла, перегреву. Накопленная в ней грязь оседает в каналах, на крыльчатке. Постепенно подвижные механизмы начинают клинить, особенно на устройствах с регулирующейся геометрией.

В основном ремонт турбины необходим при падении мощности. Турбокомпрессор использует движение отработанных газов, раскручивая свою крыльчатку. Вторая крыльчатка на валу принудительно нагнетает воздух в камеры сгорания. Это позволяет сжечь больше топлива, что повышает мощность двигателя на 30-40%. Если вы раскрутили двигатель до 2200-2500 оборотов в минуту, а подхвата так и не произошло, необходима диагностика и ремонт турбины.

Когда нужно срочно на СТО?

Поспешите к нам в Турбо Дизель Сервис, если заметили такие признаки:

цвет выхлопа стал сизым, появился запах горелого масла;

резко упал уровень смазки в картере ДВС;

от турбокомпрессора слышен нехарактерный шум (свист, лязг, вибрация);

заметно вырос расход топлива;

мотор стал перегреваться.

Чем закончится езда с поломанной турбиной для вашего автомобиля ― никто точно не скажет. Если обломится лопасть крыльчатки и попадет в ДВС, возможны серьезные повреждения. Когда турбина гонит масло и оно накапливается в интеркулере, возможен подхват смазки. Дизельный мотор начнет работать на масле, заглушить его поворотом ключа в замке зажигания невозможно. Двигатель пойдет в разнос, самопроизвольно набирая обороты, пока не заклинит. Придется покупать новый ДВС. Поэтому не затягивайте и сразу обращайтесь к нам на СТО Турбо Дизель Сервис.

Сервисное обслуживание в Турбо Дизель Сервис

У нас более 10 лет опыта ремонта турбокомпрессоров. Мы видели множество поломок турбин, знаем, что и где искать. Можем диагностировать турбину без снятия, чтобы назвать предварительную причину поломки и стоимость ремонта. Сам ремонт подразумевает:

демонтаж турбокомпрессора;

пескоструйную очистку деталей;

дефектовку и выбраковку;

восстановление или замену элементов;

сборку и настройку.

Перед установкой на автомобиль, мы тестируем турбокомпрессор на стенде, задавая правильные параметры. Весь процесс реставрации или восстановления занимает 1-2 дня в зависимости от характера поломки. Выдаем гарантию на отремонтированный узел сроком 12 месяцев. Чтобы записаться на диагностику и ремонт турбины в Киеве, позвоните по контактам, указанным на сайте СТО.