Куди звертатися при поломці турбіни в Києві?

Поломка турбіни ― страх багатьох власників автомобілів з турбокомпресором. Це дорогий вузол, що забезпечує генерацію підвищеної потужності. Ремонт турбіни теж дорогий, оскільки вимагає якісних запчастин, використання діагностичного стенду для перевірки перед установкою. Якщо довірити процес дилетантам, гроші будуть витрачені даремно, а проблема незабаром повернеться.

Тому ремонт турбін потрібно доручати тільки професіоналам, серед яких компанія Турбо Дизель Сервіс. У нас є все необхідне для якісного відновлення турбокомпресора. Ми ремонтуємо тільки те, що дійсно зламалося. Не збільшуємо штучно суму чека. Детально показуємо, що саме вийшло з ладу, зносилося та потребує реставрації або заміни.

Коли необхідний ремонт турбіни?

У кожного вузла в машині є свій ресурс, і навіть при правильному обслуговуванні поломки неминучі на певному пробігу. У сучасних турбін термін служби 200-250 тис. км. Якщо міняти масло в двигуні не за регламентом, то турбокомпресор прослужить менше. Турбіна отримує мастило каналами від ДВЗ. Густа технічна рідина повільніше досягає валів та втулок. Це веде до прискореного зносу металу, перегріву. Накопичений у ній бруд осідає в каналах, на крильчатці. Поступово рухомі механізми починають клинити, особливо на пристроях з регульованою геометрією.

Здебільшого ремонт турбіни необхідний при падінні потужності. Турбокомпресор використовує рух відпрацьованих газів, розкручуючи свою крильчатку. Друга крильчатка на валу примусово нагнітає повітря в камери згоряння. Це дає змогу спалити більше палива, що підвищує потужність двигуна на 30-40%. Якщо ви розкрутили двигун до 2200-2500 обертів на хвилину, а підхоплення так і не відбулося, необхідна діагностика та ремонт турбіни.

Коли потрібно терміново на СТО?

Поспішайте до нас у Турбо Дизель Сервіс, якщо помітили такі ознаки:

колір вихлопу став сизим, з'явився запах горілого масла;

різко впав рівень мастила в картері ДВЗ;

від турбокомпресора чути нехарактерний шум (свист, брязкіт, вібрацію);

помітно зросла витрата палива;

мотор став перегріватися.

Чим закінчиться їзда з поламаною турбіною для вашого автомобіля ― ніхто точно не скаже. Якщо обламається лопать крильчатки та потрапить у ДВЗ, можливі серйозні пошкодження. Коли турбіна жене масло і воно накопичується в інтеркулері, можливе підхоплення мастила. Дизельний мотор почне працювати на маслі, заглушити його поворотом ключа в замку запалювання неможливо. Двигун піде в рознос, мимовільно набираючи обертів, поки не заклинить. Доведеться купувати новий ДВЗ. Тому не затягуйте та відразу звертайтеся до нас на СТО Турбо Дизель Сервіс.

Сервісне обслуговування в Турбо Дизель Сервіс

У нас понад 10 років досвіду ремонту турбокомпресорів. Ми бачили безліч поломок турбін, знаємо, що і де шукати. Можемо діагностувати турбіну без зняття, щоб назвати попередню причину поломки та вартість ремонту. Сам ремонт передбачає:

демонтаж турбокомпресора;

піскоструминне очищення деталей;

дефектовку та вибраковку;

відновлення або заміну елементів;

складання, монтаж та налаштування.

Перед установкою на автомобіль, ми тестуємо турбокомпресор на стенді, задаючи правильні параметри. Весь процес реставрації або відновлення займає 1-2 дні залежно від характеру поломки. Надаємо гарантію на відремонтований вузол терміном 12 місяців. Щоб записатися на діагностику та ремонт турбіни в Києві, зателефонуйте за контактами, вказаними на сайті СТО.