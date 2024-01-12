Очищение воздуха в офисе: сохранение здоровья на рабочем месте

По данным Всемирной организации здравоохранения в этом году в Украине циркулирует 4 штамма гриппа и 14 штаммов Covid-19. При такой эпидемиологической ситуации все больше предприятий задумывается над усовершенствованием рабочего процесса. Ведь речь идет как о благосостоянии сотрудников, так и о производительности. Со своей стороны работникам важно уберечь здоровье, чтобы расходы на лекарства не забирали часть доходов.

"У упомянутых вирусных инфекций аэрозольный способ передачи через атмосферу помещений, поэтому прежде всего следует позаботиться об очистке воздуха. Самыми действенными методами можно считать продуманную систему вентиляции, регулярное проветривание, внедрение очистителей", – считает эксперт интернет-магазина CleanAirLove.

Если с циркуляцией воздуха все более или менее понятно, то использование специальных приборов требует определенных разъяснений.

Почему очистители воздуха такие эффективные?

Возьмем за образец очистители воздуха Sharp, они наилучшим образом зарекомендовали себя. Японцы, как никто другой, знают толк в новых технологических разработках. Устройства Sharp с успехом применяются не только в жилых помещениях, но и в общественных местах, школах, больницах. Что объясняет эффективность этих воздухоочистителей?

В приборах используются HEPA-фильтры высокого класса, как в медицинских учреждениях, улавливающие аллергены, аэрозоли, бактерии, вирусы, споры плесени, частицы PM2.5, PM10.

Уникальная технология биполярной ионизации Plasmacluster обезвреживает стафилококки, кишечную палочку, вирусы гриппа, SARS-CoV-2 и другие патогены.

Дезодорационный фильтр удаляет биологические запахи, газообразные и летучие органические соединения, испарения бытовой химии, формальдегид.

То есть, устройство сочетает в себе все необходимое для уборки пространства от известных загрязнителей, ухудшающих самочувствие.

Влияние очистителя воздуха на офисную жизнь

Инвестируя в очистители, компании создают надлежащий рабочий климат и получают ряд ключевых преимуществ:

качественный воздух, свободный от вирусных инфекций, аллергенов, неприятных запахов;

уменьшение больничных дней, ведь распространение болезней в среде минимизируется;

увеличение производительности, поскольку улучшается концентрация внимания;

лояльность сотрудников, которые чувствуют, что о них беспокоится работодатель.

Поэтому, как видим, устанавливая очиститель воздуха на рабочем месте, можно позаботиться не только о физическом состоянии, но также улучшить показатели и поднять моральный дух работников.