Очищення повітря в офісі: збереження здоров'я на робочому місці

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я цьогоріч в Україні циркулює 4 штами грипу та 14 підштамів Covid-19. За такої епідеміологічної ситуації все більше підприємств замислюється над удосконаленням робочого процесу. Адже йдеться як про добробут співробітників, так і про продуктивність. Зі свого боку працівникам важливо вберегти здоров’я, аби витрати на ліки не забирали частину доходів.

"Оскільки згадані вірусні інфекції мають аерозольний спосіб передачі через атмосферу приміщень, тому насамперед слід подбати про очищення повітря. Найдієвішими засобами можна вважати продуману систему вентиляції, регулярне провітрювання, впровадження очисників", – вважає експерт інтернет-магазину CleanAirLove.

Якщо з циркуляцією повітря все більш-менш зрозуміло, то використання спеціальних приладів потребує певних роз’яснень.

Чому очисники повітря такі ефективні?

Візьмемо за взірець очищувачі повітря Sharp, вони якнайкраще себе зарекомендували. Японці, як ніхто інший, знаються на нових технологічних розробках. Пристрої Sharp з успіхом застосовуються не лише в житлових приміщеннях, а й в громадських місцях, школах, лікарнях. Що пояснює ефективність цих очищувачів?

У приладах використовуються HEPA-фільтри високого класу, як у медичних установах, що вловлюють алергени, аерозолі, бактерії, віруси, спори цвілі, часточки PM2.5, PM10.

Унікальна технологія біполярної іонізації Plasmacluster знешкоджує стафілококи, кишкову паличку, віруси грипу, SARS-CoV-2 та інші патогени.

Дезодораційний фільтр видаляє біологічні запахи, газоподібні та леткі органічні сполуки, випари побутової хімії, формальдегід.

Тобто, пристрій поєднує у собі все необхідне для прибирання простору від відомих забруднювачів, що псують самопочуття.

Вплив очищувача повітря на офісне життя

Інвестуючи в очисники, компанії створюють належний робочий клімат і отримують низку ключових переваг:

якісне повітря, вільне від вірусних інфекцій, алергенів, неприємних запахів;

зменшення лікарняних днів, адже поширення хвороб у середовищі мінімізується;

збільшення продуктивності, оскільки покращується концентрація уваги;

лояльність співробітників, які відчувають, що про них потурбувався роботодавець.

Тож, як бачимо, встановлюючи очищувач повітря на робочому місці, можна подбати не лише про фізичний стан, а й покращити показники та підняти моральний дух працівників.