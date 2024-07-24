От чего зависит стоимость лечения катаракты

Распространенное заболевание глаз, возникающее у 60% пожилых людей (от 65-70 лет) называется катарактой. Патология вызывает помутнение хрусталика, что приводит к значительному ухудшению зрения или полной слепоты. Решить проблему можно всего за 5-15 минут. Именно столько будет продолжаться операция по замене хрусталика. Большинство больных боятся соглашаться на операцию, мотивируя это разными мифами, возникшими вокруг процедуры. Среди прочего называют высокую цену лечения.

Попробуем разобраться во всех нюансах проведения операции и понять, из чего состоит стоимость комплекса лечебных мероприятий на примере офтальмологического центра «Эксимер» в Киеве .

Именно уровень этой клиники позволяет ощутить преимущества современного лечения, ведь в ней работает высококвалифицированный персонал, обладающий навыками использования новейшего оборудования из ведущих стран мира.

Причины возникновения катаракты и стадии ее развития

Патология может появляться в любом возрасте. Различают следующие виды катаракты:

Приобретенная или дегенеративная обычно возникает у пожилых, реже среднего возраста. Когда помутнение только на небольшом участке – начальная форма. Если изменения касаются всей поверхности – зрелая катаракта. Осложненная патология развивается на фоне других глазных или системных заболеваний. Также катаракта провоцирует длительный прием специфических лекарств — стероидов. Врожденная катаракта проявляется сразу после рождения или в первые годы жизни ребенка. Обусловить этот вид патологии могут многие факторы, поэтому специалисты исследуют этот вопрос индивидуально для каждого случая.

Кроме того, помутнение может появиться после сильной травмы глаза.

Лечение зависит от причин возникновения и стадии заболевания, поэтому для диагностирования проводится тщательное обследование.

До недавнего времени на ранних стадиях катаракта пытались лечить медикаментозно. Но результативность такой терапии очень низкая. Поэтому сегодня специалисты по всему миру выбирают хирургическое удаление поврежденного хрусталика.

В случае небольшого помутнения на периферии глаза офтальмолог может порекомендовать наблюдение за развитием болезни, ведь часто этот процесс занимает 6-15 лет.

Если помутнела центральная часть хрусталика, операция назначается сразу.

Методики лечения катаракты и их эффективность

Чтобы улучшить качество своей жизни и почувствовать изменения еще в палате клиники, лучше обращаться в специализированные офтальмологические центры, такие как «Эксимер» в Одессе. Они используют исключительно безопасные и безболезненные методы лечения катаракты.

Одной из лучших методик замены хрусталика считается факоэмульсификация. Она предполагает большую точность и скорость проведения операции.

С помощью ультразвука хирург избавляется от поврежденного хрусталика, а на его место вводит специальную интраокулярную линзу (ИОЛ). Все манипуляции проводятся через маленькое отверстие, которое не требует наложения швов. Для анестезии используются специальные капли, перед началом операции и по ее завершению глаз обрабатывается дезинфицирующим раствором.

Замена хрусталика – это процедура, которая проводится за 1 день. Уже через час после операции пациента отпускают домой.

Улучшение зрения происходит мгновенно, поэтому нет никаких оговорок по управлению авто, просмотру любимых фильмов или чтению в день операции.