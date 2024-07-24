Від чого залежить вартість лікування катаракти

Поширене захворювання очей, яке виникає у 60% людей похилого віку (від 65-70 років) називається катарактою. Патологія викликає помутніння кришталика, що призводить до значного погіршення зору чи навіть повної сліпоти. Розв'язати проблему можна всього за 5-15 хвилин. Саме стільки триватиме операція по заміні кришталика. Більшість хворих бояться погоджуватися на операцію, мотивуючи це різними міфами, які виникли навколо процедури. Серед іншого називають і високу ціну лікування.

Спробуємо розібратися в усіх нюансах проведення операції та зрозуміти, з чого складається вартість комплексу лікувальних заходів на прикладі офтальмологічного центру «Ексімер» в Києві.

Саме рівень цієї клініки дозволяє відчути переваги сучасного лікування, адже в ній працює висококваліфікований персонал, який володіє навичками використання новітнього обладнання з провідних країн світу.

Причини виникнення катаракти та стадії її розвитку

Патологія може з’являтися в будь-якому віці. Розрізняють наступні види катаракти:

Набута або дегенеративна зазвичай виникає у людей похилого, рідше середнього віку. Коли помутніння тільки на невеличкій ділянці — початкова форма. Якщо зміни стосуються всієї поверхні — зріла катаракта. Ускладнена патологія розвивається на тлі інших очних чи системних захворювань.Також катаракту провокує тривале приймання специфічних ліків — стероїдів. Вроджена катаракта проявляється відразу після народження чи під час перших років життя дитини. Зумовити цей вид патології можуть багато чинників, тому спеціалісти досліджують це питання індивідуально для кожного випадку.

Крім того, помутніння може з’явитися після сильного травмування ока.

Лікування залежить від причин виникнення та стадії хвороби, тому для діагностування проводиться ретельне обстеження.

Донедавна на ранніх стадіях катаракту намагалися лікувати медикаментозно. Але результативність такої терапії дуже низька. Тому сьогодні спеціалісти по всьому світу вибирають хірургічне видалення пошкодженого кришталика.

У разі невеликого помутніння на периферії ока, офтальмолог може порекомендувати спостереження за розвитком хвороби, адже часто цей процес займає 6-15 років.

Якщо помутніла центральна частина кришталика, операція призначається одразу.

Методики лікування катаракти та їх ефективність

Щоб поліпшити якість свого життя та відчути зміни ще в палаті клініки, краще звертатися до спеціалізованих офтальмологічних центрів, таких як «Ексімер» в Одесі. Вони використовують виключно безпечні та безболісні методи лікування катаракти.

Однією з найкращих методик заміни кришталика вважається факоемульсифікація. Вона передбачає великі точність і швидкість проведення операції.

За допомогою ультразвука хірург позбувається пошкодженого кришталика, а на його місце вводить спеціальну інтраокулярну лінзу (ІОЛ). Всі маніпуляції проводяться через малесенький отвір, який не потребує накладання швів. Для анестезії використовуються спеціальні краплі, перед початком операції та по її завершенню око обробляється дезинфікуючим розчином.

Заміна кришталика — це процедура, яка проводиться за 1 день. Вже через 1 годину після операції пацієнта відпускають додому.

Покращення зору відбувається миттєво, тому немає жодних застережень щодо керування авто, перегляду улюблених фільмів або читання в день операції.