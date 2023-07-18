Ответ ахрохолдина АСТ на распространенную информацию

Пользуясь правами, предоставленными частью 1 ст. 277 Гражданского Кодекса Украины, Агрохолдинг АСТ считает необходимым дать ответ на распространенную информацию, которая недостоверна и унижает деловую репутацию группы компаний, входящих в Агрохолдинг АСТ, а именно:

17 июля 2023 года на сайте Delo.ua обнародована статья «Тыл Медведчука: как «агробарон» Колесник помогает куму Путина вести его бизнес в Украине».

Информация в указанной статье не соответствует действительности, ведь

Агрохолдинг АСТ и предприятия, связанные отношениями контроля с Агрохолдингом, никогда не осуществляли и не осуществляют деятельность по управлению как земельным банком, так и сельскохозяйственными предприятиями, принадлежащими Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.

никогда не осуществляли и не осуществляют деятельность по управлению как земельным банком, так и сельскохозяйственными предприятиями, принадлежащими Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко. Основатели Агрохолдинга АСТ никогда лично не встречались с семьей Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, не имели и не имеют партнерских связей в бизнесе и любой другой сфере, тем более никогда не состояли в дружеских отношениях.

Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, не имели и не имеют партнерских связей в бизнесе и любой другой сфере, тем более никогда не состояли в дружеских отношениях. У Катерины Колесник нет совместного бизнеса с Оксаной Марченко как по сдаче в аренду квартир, так и в любой другой сфере.

как по сдаче в аренду квартир, так и в любой другой сфере. Екатерина Колесник действительно имеет в собственности квартиру в Жилищном Комплексе Бриллиант. В указанном комплексе более 200 квартир, принадлежащих на праве собственности разным гражданам и юридическим лицам. Владельцы всех квартир являются соучредителями ООО « Клубный дом ”Бриллиант ”. Это общество было создано ВСЕМИ владельцами квартир как ЖЭК, ведь основным видом деятельности этого Общества является управление и обслуживание жилья. Является ли Оксана Марченко участником этого общества — неизвестно, исходя из информации из Единого государственного реестра предприятий лично Марченко Оксана не указан как участник такого Общества.

действительно имеет в собственности квартиру в Жилищном Комплексе Бриллиант. В указанном комплексе более 200 квартир, принадлежащих на праве собственности разным гражданам и юридическим лицам. Владельцы всех квартир являются соучредителями ООО « ”. Это общество было создано ВСЕМИ владельцами квартир как ЖЭК, ведь основным видом деятельности этого Общества является управление и обслуживание жилья. Является ли Оксана Марченко участником этого общества — неизвестно, исходя из информации из Единого государственного реестра предприятий лично Марченко Оксана не указан как участник такого Общества. Покупая квартиру в указанном Жилищном Комплексе, никаких намерений или попыток познакомиться с Оксаной Марченко Екатерина Колесник не имела.

Агрохолдинг АСТ официально заявляет о то, что юридическим департаментом Агрохолдинга готовится исковая заявление о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, распространенной в статье «Тыл Медведчука: как агробарон» Колесник помогает куму Путина вести его бизнес в Украине». Все денежные средства, взимаемые по результатам дела, будут переданы в поддержку Вооруженных сил Украины.

Пресс-служба Агрохолдинга АСТ.