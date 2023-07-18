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Новости компаний
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Ответ ахрохолдина АСТ на распространенную информацию

Пользуясь правами, предоставленными частью 1 ст. 277 Гражданского Кодекса Украины, Агрохолдинг АСТ   считает необходимым дать ответ на   распространенную информацию, которая   недостоверна и унижает деловую репутацию группы компаний, входящих в Агрохолдинг АСТ, а именно:

  17 июля 2023 года на сайте Delo.ua обнародована статья «Тыл Медведчука: как «агробарон» Колесник помогает куму Путина вести его бизнес в Украине».

  Информация в указанной статье не соответствует действительности, ведь

  • Агрохолдинг АСТ и предприятия, связанные отношениями контроля с Агрохолдингом,   никогда не осуществляли и не осуществляют деятельность по управлению как земельным банком, так и сельскохозяйственными предприятиями, принадлежащими Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.
  • Основатели Агрохолдинга АСТ никогда лично не встречались с семьей   Виктора Медведчука и   Оксаны Марченко, не имели и не имеют   партнерских связей в бизнесе и любой другой сфере, тем более никогда не состояли в дружеских отношениях.
  • У Катерины Колесник нет совместного бизнеса с Оксаной Марченко   как по сдаче в аренду квартир, так и в любой другой сфере.
  • Екатерина Колесник   действительно   имеет в собственности   квартиру   в Жилищном Комплексе Бриллиант.   В указанном комплексе   более 200 квартир, принадлежащих на праве собственности разным гражданам и юридическим лицам. Владельцы всех квартир являются соучредителями ООО « Клубный дом ”Бриллиант ”. Это общество было создано ВСЕМИ владельцами квартир как ЖЭК, ведь основным видом деятельности этого Общества является управление и обслуживание жилья. Является ли Оксана Марченко участником этого общества — неизвестно, исходя из информации из Единого государственного реестра предприятий лично Марченко Оксана   не указан как участник такого Общества.
  • Покупая квартиру в указанном Жилищном Комплексе, никаких намерений или попыток познакомиться с Оксаной Марченко Екатерина Колесник не имела.

  Агрохолдинг АСТ официально заявляет о   то, что   юридическим департаментом Агрохолдинга готовится   исковая   заявление о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, распространенной в статье «Тыл Медведчука: как агробарон» Колесник помогает куму Путина вести его бизнес в Украине».   Все денежные средства, взимаемые по результатам дела, будут переданы в поддержку Вооруженных сил Украины.  

Пресс-служба Агрохолдинга АСТ.