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Відповідь ахрохолдину АСТ на поширену інформацію
Користуючись правами, наданими частиною 1 ст. 277 Цивільного Кодексу України, Агрохолдинг АСТ вважає за необхідне надати відповідь на поширену інформацію, яка є недостовірною та принижує ділову репутацію групи компаній, що входять в Агрохолдинг АСТ, а саме:
17 липня 2023 року на сайті Delo.ua оприлюднено статтю «Тил Медведчука: як «агробарон» Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні».
Інформація у вказаній статті не відповідає дійсності, аджеПідписуйтеся на наш YouTube канал
- Агрохолдінг АСТ та підприємства, що пов’язані відносинами контролю з Агрохолдингом, ніколи не здійснювали та не здійснюють діяльність з управління як земельним банком, так і сільськогосподарськими підприємствами, що належать Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.
- Засновники Агрохолдингу АСТ ніколи особисто не зустрічалися з сім’єю Віктора Медведчука та Оксани Марченко, не мали і не мають партнерських зв’язків в бізнесі та в будь якій іншій сфері, тим більше ніколи не перебували у дружніх стосунках.
- Катерина Колесник не має спільного бізнесу з Оксаною Марченко як щодо здачі в оренду квартир, так і в будь якій іншій сфері.
- Катерина Колесник дійсно має у власності квартиру в Житловому Комплексі Діамант. У зазначеному комплексі більше 200 квартир, які належать на праві власності різним громадянам та юридичним особам. Власники всіх квартир є співзасносниками ТОВ «Клубний дім ”Діамант». Це товариство було створене ВСІМА власниками квартир як ЖЕК, адже основним видом діяльності цього Товариства є управління та обслуговування житла. Чи є Оксана Марченко учасником цього товариства — невідомо, виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру підприємств особисто Марченко Оксана не зазначена як учасник такого Товариства.
- Купуючи квартиру у вказаному Житловому Комплексі, жодних намірів чи намагань познайомитись з Оксаною Марченко Катерина Колесник не мала.
Агрохолдинг АСТ офіційно заявляє про те, що юридичним департаментом Агрохолдингу готується позовна заява про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації, поширеної в статті «Тил Медведчука: як «агробарон» Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні». Всі грошові кошти, які будуть стягнуті за результатами справи, будуть передані на підтримку Збройних сил України.
Прес-служба Агрохолдингу АСТ.