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Відповідь ахрохолдину АСТ на поширену інформацію

Користуючись правами, наданими частиною 1 ст.  277 Цивільного Кодексу України, Агрохолдинг АСТ  вважає за необхідне надати відповідь на  поширену інформацію, яка  є недостовірною та принижує ділову репутацію групи компаній, що входять в Агрохолдинг АСТ, а саме:

 17 липня 2023 року на сайті Delo.ua оприлюднено статтю «Тил Медведчука: як «агробарон» Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні».

 Інформація у вказаній статті не відповідає дійсності, адже

  • Агрохолдінг АСТ та підприємства, що пов’язані відносинами контролю з Агрохолдингом,  ніколи не здійснювали та не здійснюють діяльність з управління як земельним банком, так і сільськогосподарськими підприємствами, що належать Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.
  • Засновники Агрохолдингу АСТ ніколи особисто не зустрічалися з сім’єю  Віктора Медведчука та  Оксани Марченко, не мали і не мають  партнерських зв’язків в бізнесі та в будь якій іншій сфері, тим більше ніколи не перебували у дружніх стосунках.
  • Катерина Колесник не має спільного бізнесу з Оксаною Марченко  як щодо здачі в оренду квартир, так і в будь якій іншій сфері.
  • Катерина Колесник  дійсно  має у власності  квартиру  в Житловому Комплексі Діамант.  У зазначеному комплексі  більше 200 квартир, які належать на праві власності різним громадянам та юридичним особам. Власники всіх квартир є співзасносниками ТОВ «Клубний дім ”Діамант». Це товариство було створене ВСІМА власниками квартир як ЖЕК, адже основним видом діяльності цього Товариства є управління та обслуговування житла. Чи є Оксана Марченко учасником цього товариства — невідомо, виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру підприємств особисто Марченко Оксана  не зазначена як учасник такого Товариства.
  • Купуючи квартиру у вказаному Житловому Комплексі, жодних намірів чи намагань познайомитись з Оксаною Марченко Катерина Колесник не мала.

 Агрохолдинг АСТ офіційно заявляє про  те, що  юридичним департаментом Агрохолдингу готується  позовна  заява про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації, поширеної в статті «Тил Медведчука: як «агробарон» Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні».  Всі грошові кошти, які будуть стягнуті за результатами справи, будуть передані на підтримку Збройних сил України. 

Прес-служба Агрохолдингу АСТ.