Відповідь ахрохолдину АСТ на поширену інформацію

Користуючись правами, наданими частиною 1 ст. 277 Цивільного Кодексу України, Агрохолдинг АСТ вважає за необхідне надати відповідь на поширену інформацію, яка є недостовірною та принижує ділову репутацію групи компаній, що входять в Агрохолдинг АСТ, а саме:

17 липня 2023 року на сайті Delo.ua оприлюднено статтю «Тил Медведчука: як «агробарон» Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні».

Інформація у вказаній статті не відповідає дійсності, адже

Агрохолдінг АСТ та підприємства, що пов’язані відносинами контролю з Агрохолдингом, ніколи не здійснювали та не здійснюють діяльність з управління як земельним банком, так і сільськогосподарськими підприємствами, що належать Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

ніколи не здійснювали та не здійснюють діяльність з управління як земельним банком, так і сільськогосподарськими підприємствами, що належать Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко. Засновники Агрохолдингу АСТ ніколи особисто не зустрічалися з сім’єю Віктора Медведчука та Оксани Марченко, не мали і не мають партнерських зв’язків в бізнесі та в будь якій іншій сфері, тим більше ніколи не перебували у дружніх стосунках.

Віктора Медведчука та Оксани Марченко, не мали і не мають партнерських зв’язків в бізнесі та в будь якій іншій сфері, тим більше ніколи не перебували у дружніх стосунках. Катерина Колесник не має спільного бізнесу з Оксаною Марченко як щодо здачі в оренду квартир, так і в будь якій іншій сфері.

як щодо здачі в оренду квартир, так і в будь якій іншій сфері. Катерина Колесник дійсно має у власності квартиру в Житловому Комплексі Діамант. У зазначеному комплексі більше 200 квартир, які належать на праві власності різним громадянам та юридичним особам. Власники всіх квартир є співзасносниками ТОВ « Клубний дім ”Діамант ». Це товариство було створене ВСІМА власниками квартир як ЖЕК, адже основним видом діяльності цього Товариства є управління та обслуговування житла. Чи є Оксана Марченко учасником цього товариства — невідомо, виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру підприємств особисто Марченко Оксана не зазначена як учасник такого Товариства.

дійсно має у власності квартиру в Житловому Комплексі Діамант. У зазначеному комплексі більше 200 квартир, які належать на праві власності різним громадянам та юридичним особам. Власники всіх квартир є співзасносниками ТОВ « ». Це товариство було створене ВСІМА власниками квартир як ЖЕК, адже основним видом діяльності цього Товариства є управління та обслуговування житла. Чи є Оксана Марченко учасником цього товариства — невідомо, виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру підприємств особисто Марченко Оксана не зазначена як учасник такого Товариства. Купуючи квартиру у вказаному Житловому Комплексі, жодних намірів чи намагань познайомитись з Оксаною Марченко Катерина Колесник не мала.

Агрохолдинг АСТ офіційно заявляє про те, що юридичним департаментом Агрохолдингу готується позовна заява про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації, поширеної в статті «Тил Медведчука: як «агробарон» Колесник допомагає куму Путіна вести його бізнес в Україні». Всі грошові кошти, які будуть стягнуті за результатами справи, будуть передані на підтримку Збройних сил України.

Прес-служба Агрохолдингу АСТ.