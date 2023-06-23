PIN-UP Foundation завершает гуманитарную миссию в Херсоне

Волонтеры благотворительного фонда PIN-UP Foundation возвращаются в привычную деятельность после гуманитарной миссии в Херсоне. Команда обеспечила местных жителей товарами первой необходимости, а также в течение недели оказывала разную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС херсонцам.

Во время гуманитарной и спасательной миссии волонтеры PIN-UP Foundation решили ряд важных задач по оказанию помощи жителям Херсона. В частности, в город доставили 10 тонн воды, медикаменты, 5 тонн корма для животных, пищевые продукты, средства гигиены, спасательные жилеты, матрасы, подушки, пледы, надувные лодки, моторы и другие необходимые вещи. Эта гуманитарная помощь направлена на обеспечение первоочередных потребностей пострадавших граждан.

Волонтеры PIN-UP Foundation также активно участвовали в спасательных операциях, чтобы эвакуировать людей и животных, подвергшихся подтоплению. Благодаря мобильности и профессионализму команды была оказана помощь нуждающимся.

"Наша гуманитарная миссия в городе Херсон была важным шагом для оказания помощи тем, кто из-за подтопления остался без домов и нуждается в поддержке. Наш фонд остается преданным своему делу и продолжает помогать пострадавшим от военных действий украинцам", - прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Учитывая, что сейчас ситуация в Херсоне стабилизируется, было принято решение о возвращении волонтеров Фонда на маршрут проекта LINE-UP для обеспечения жителей прифронтовых территорий Украины необходимыми товарами. При этом PIN-UP Foundation продолжает быть на связи с Херсоном и оказывать необходимую поддержку местным.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.