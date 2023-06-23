PIN-UP Foundation завершує гуманітарну місію у Херсоні

Волонтери благодійного фонду PIN-UP Foundation повертаються до звичної діяльності після гуманітарної місії у Херсоні. Команда забезпечила місцевих жителів товарами першої потреби, а також протягом тижня надавала різну допомогу херсонцям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Під час гуманітарної та рятувальної місії волонтери PIN-UP Foundation розв'язали ряд важливих задач для надання допомоги мешканцям Херсона. Зокрема, в місто доставили 10 тонн води, медикаменти, 5 тонн корму для тварин, харчові продукти, засоби гігієни, рятувальні жилети, матраци, подушки, пледи, надувні човни, мотори та інші необхідні речі. Ця гуманітарна допомога спрямована на забезпечення першочергових потреб постраждалих громадян.

Волонтери PIN-UP Foundation також активно брали участь у рятувальних операціях, щоб евакуювати людей і тварин, які зазнали підтоплення. Завдяки мобільності та професіоналізму команди була надана допомога тим, хто її потребував.

"Наша гуманітарна місія у місті Херсон була важливим кроком для надання допомоги тим, хто через підтоплення залишився без домівок і потребує підтримки. Наш фонд залишається відданим своїй справі та продовжує допомагати постраждалим від воєнних дій українцям”, - прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Враховуючи, що зараз ситуація в Херсоні стабілізується, ухвалили рішення про повернення волонтерів Фонду на маршрут проєкту LINE-UP для забезпечення мешканців прифронтових територій України необхідними товарами. Але при цьому PIN-UP Foundation продовжує бути на зв'язку з Херсоном та надавати необхідну підтримку місцевим.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.