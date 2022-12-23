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Portmone и ГК "Нафтогаз Украины" дарят до 2 тысяч кубов голубого топлива
Сервис Portmone и газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" дарят потребителям уникальную возможность выиграть зимний запас голубого топлива. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно только оплатить счет за газоснабжение. Обязательное условие – осуществление транзакции через платежную платформу Portmone.
Условия акции
Для участия в конкурсе нужно пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении или войти в личный кабинет на Portmone под своим логином и паролем и оплатить счет, выставленный компанией-газопоставщиком. Сумма транзакции должна быть не менее 100 грн.
Для осуществления оплаты впервые требуется:
- ввести на платежной странице номер о/р клиента ГК "Нафтогаз Украины";
- нажать "Оплатить";
- ознакомиться с выставленным счетом или самостоятельно указать сумму;
- подтвердить платеж.
Все зарегистрированные пользователи Portmone, оплачивающие газ в период с 8 декабря 2022 по 8 января 2023 года, автоматически участвуют в розыгрыше. После транзакции в разделе "Мои счета и балансы" автоматически появится шаблон, благодаря чему уже в следующий раз пользователь будет производить оплату одним нажатием кнопки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Призовой фонд конкурса
Пятерка победителей получит подарки от Portmone — право бесплатного использования голубого топлива в следующих объемах:
- I – 2 тыс. м3;
- II – 1,5 тыс. м3;
- III – 1 тыс. м3;
- IV - 750 м3;
- V – 500 м3.
Еще десять участников ждут поощрительные призы — по 100 м3 газа. Под кубометрами следует понимать сумму денежных средств в денежном эквиваленте, которая поступит на личный счет абонента ГК "Нафтогаз Украины". Стоимость 1 кубического метра рассчитывается согласно тарифному плану, установленному газоснабжающей компанией по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Определение победителей
Розыгрыш состоится 11 января 2023 года на странице Portmone в Facebook. Победители будут выбираться методом случайного определения с помощью Random.org. Призывая сумма поступит на счет потребителя, указанный при оплате через сервис Portmone.