Portmone и ГК "Нафтогаз Украины" дарят до 2 тысяч кубов голубого топлива

Сервис Portmone и газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" дарят потребителям уникальную возможность выиграть зимний запас голубого топлива. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно только оплатить счет за газоснабжение. Обязательное условие – осуществление транзакции через платежную платформу Portmone.

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Условия акции

Для участия в конкурсе нужно пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении или войти в личный кабинет на Portmone под своим логином и паролем и оплатить счет, выставленный компанией-газопоставщиком. Сумма транзакции должна быть не менее 100 грн.

Для осуществления оплаты впервые требуется:

ввести на платежной странице номер о/р клиента ГК "Нафтогаз Украины";

нажать "Оплатить";

ознакомиться с выставленным счетом или самостоятельно указать сумму;

подтвердить платеж.

Все зарегистрированные пользователи Portmone, оплачивающие газ в период с 8 декабря 2022 по 8 января 2023 года, автоматически участвуют в розыгрыше. После транзакции в разделе "Мои счета и балансы" автоматически появится шаблон, благодаря чему уже в следующий раз пользователь будет производить оплату одним нажатием кнопки.

Призовой фонд конкурса

Пятерка победителей получит подарки от Portmone — право бесплатного использования голубого топлива в следующих объемах:

I – 2 тыс. м3;

II – 1,5 тыс. м3;

III – 1 тыс. м3;

IV - 750 м3;

V – 500 м3.

Еще десять участников ждут поощрительные призы — по 100 м3 газа. Под кубометрами следует понимать сумму денежных средств в денежном эквиваленте, которая поступит на личный счет абонента ГК "Нафтогаз Украины". Стоимость 1 кубического метра рассчитывается согласно тарифному плану, установленному газоснабжающей компанией по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Определение победителей

Розыгрыш состоится 11 января 2023 года на странице Portmone в Facebook. Победители будут выбираться методом случайного определения с помощью Random.org. Призывая сумма поступит на счет потребителя, указанный при оплате через сервис Portmone.