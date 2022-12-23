Portmone та ГК "Нафтогаз України" дарують до 2 тисяч кубів блакитного палива

Сервіс Portmone та газопостачальна компанія "Нафтогаз України" дарують споживачам унікальну можливість виграти зимовий запас блакитного палива. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно лише оплатити рахунок за газопостачання. Обов’язкова умова — здійснення транзакції через платіжну платформу Portmone.

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Умови акції

Для участі в конкурсі потрібно лише пройти реєстрацію на сайті чи в мобільному застосунку або увійти до особистого кабінету на Portmone під своїм логіном і паролем та сплатити рахунок, виставлений компанією-газопостачальником. Сума транзакції має бути не меншою ніж 100 грн.

Для здійснення оплати вперше потрібно:

ввести на платіжній сторінці номер о/р клієнта ГК «Нафтогаз України»;

натиснути «Оплатити»;

ознайомитися з виставленим рахунком або самостійно вказати суму;

підтвердити платіж.

Усі зареєстровані користувачі Portmone, що оплачують газ у період з 8 грудня 2022-го по 8 січня 2023 року, автоматично беруть участь у розіграші. Після здійснення транзакції в розділі «Мої рахунки та баланси» автоматично з’явиться шаблон, завдяки чому вже наступного разу користувач здійснюватиме оплату одним натисканням кнопки.

Призовий фонд конкурсу

П’ятірка переможців отримає подарунки від Portmone — право безоплатного використання блакитного палива в таких обсягах:

I — 2 тис. м3;

II — 1,5 тис. м3;

III — 1 тис. м3;

IV — 750 м3;

V — 500 м3.

Ще на десятьох учасників чекають заохочувальні призи — по 100 м3 газу. Під кубометрами слід розуміти суму коштів у грошовому еквіваленті, що надійде на особистий рахунок абонента ГК «Нафтогаз України». Вартість 1 кубічного метра розраховується згідно з тарифним планом, встановленим газопостачальною компанією станом на 31 грудня 2022 року.

Визначення переможців

Розіграш відбудеться 11 січня 2023 року на сторінці Portmone у Facebook. Переможці обиратимуться методом випадкового визначення за допомогою Random.org. Призова сума надійде на рахунок споживача, вказаний під час здійснення оплати через сервіс Portmone.