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Portmone та ГК "Нафтогаз України" дарують до 2 тисяч кубів блакитного палива
Сервіс Portmone та газопостачальна компанія "Нафтогаз України" дарують споживачам унікальну можливість виграти зимовий запас блакитного палива. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно лише оплатити рахунок за газопостачання. Обов’язкова умова — здійснення транзакції через платіжну платформу Portmone.
Умови акції
Для участі в конкурсі потрібно лише пройти реєстрацію на сайті чи в мобільному застосунку або увійти до особистого кабінету на Portmone під своїм логіном і паролем та сплатити рахунок, виставлений компанією-газопостачальником. Сума транзакції має бути не меншою ніж 100 грн.
Для здійснення оплати вперше потрібно:
- ввести на платіжній сторінці номер о/р клієнта ГК «Нафтогаз України»;
- натиснути «Оплатити»;
- ознайомитися з виставленим рахунком або самостійно вказати суму;
- підтвердити платіж.
Усі зареєстровані користувачі Portmone, що оплачують газ у період з 8 грудня 2022-го по 8 січня 2023 року, автоматично беруть участь у розіграші. Після здійснення транзакції в розділі «Мої рахунки та баланси» автоматично з’явиться шаблон, завдяки чому вже наступного разу користувач здійснюватиме оплату одним натисканням кнопки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Призовий фонд конкурсу
П’ятірка переможців отримає подарунки від Portmone — право безоплатного використання блакитного палива в таких обсягах:
- I — 2 тис. м3;
- II — 1,5 тис. м3;
- III — 1 тис. м3;
- IV — 750 м3;
- V — 500 м3.
Ще на десятьох учасників чекають заохочувальні призи — по 100 м3 газу. Під кубометрами слід розуміти суму коштів у грошовому еквіваленті, що надійде на особистий рахунок абонента ГК «Нафтогаз України». Вартість 1 кубічного метра розраховується згідно з тарифним планом, встановленим газопостачальною компанією станом на 31 грудня 2022 року.
Визначення переможців
Розіграш відбудеться 11 січня 2023 року на сторінці Portmone у Facebook. Переможці обиратимуться методом випадкового визначення за допомогою Random.org. Призова сума надійде на рахунок споживача, вказаний під час здійснення оплати через сервіс Portmone.