Представлен рейтинг лучших Форекс брокеров 2022 года по версии Traders Union

Финансовые аналитики Traders Union в рамках исследования рынка Форекс составили уникальный алгоритм проверки брокеров — методологию TU. Эксперты проверили более 400 брокеров, предоставляющих услуги на международном валютном рынке. Их работа оценивалась по 100+ показателям. Благодаря комплексному подходу специалисты выполнили расширенный анализ эффективности работы финансовых компаний, была подготовлена независимая оценка их деятельности. На основании полученных данных был составлен рейтинг лучших Форекс брокеров в 2022 году.

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ТОП-5 лучших Форекс брокеров 2022 — исследование Traders Union

По результатам исследования Traders Union в список топовых Форекс брокеров 2022 году вошли:

RoboForex. Известный европейский брокер с регуляцией от CySEC. EXNESS. Брокер предоставляет услуги более 15 лет и отлично подходит как тем, кто знает, что такое Форекс, так и новичкам. Forex4you. Брокерская компания предоставляет услуги с 2007 года и хорошо знакома многим трейдерам. AMarkets. Популярный в странах Европы и СНГ ECN-брокер. Admiral Markets. Брокер ведет регулируемую деятельность (лицензии от ASIC, FCA, CySEC).

Особенности проверки Форекс брокеров в Traders Union

При проверке брокеров эксперты TU строго придерживаются методологии. Экспертные исследования проводятся по официальному регламенту, который составлялся на основании международных аудиторских стандартов.

Группы параметров методологи TU:

Клиентская группа.

Сервисная группа.

Репутационная группа.

Финансовая и экономическая группы.

Форекс — что это такое?

Прежде чем выбирать брокера и начинать торговлю на международном валютном рынке, трейдерам необходимо разобраться, что такое Форекс и как тут можно зарабатывать.

Forex — наиболее ликвидный и популярный финансовый рынок, где ведется торговля различными активами. Заработок возможен за счет разницы курсов. Основная задача — купить дешевле и продать дороже.

50% успеха в торговле на Форекс дает правильный выбор брокера. Эксперты Traders Union постоянно мониторят рынок и проводят исследования, чтобы поддерживать списки лучших Форекс брокеров в актуальном состоянии.