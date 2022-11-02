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Представлен рейтинг лучших Форекс брокеров 2022 года по версии Traders Union
Финансовые аналитики Traders Union в рамках исследования рынка Форекс составили уникальный алгоритм проверки брокеров — методологию TU. Эксперты проверили более 400 брокеров, предоставляющих услуги на международном валютном рынке. Их работа оценивалась по 100+ показателям. Благодаря комплексному подходу специалисты выполнили расширенный анализ эффективности работы финансовых компаний, была подготовлена независимая оценка их деятельности. На основании полученных данных был составлен рейтинг лучших Форекс брокеров в 2022 году.
ТОП-5 лучших Форекс брокеров 2022 — исследование Traders Union
По результатам исследования Traders Union в список топовых Форекс брокеров 2022 году вошли:
- RoboForex. Известный европейский брокер с регуляцией от CySEC.
- EXNESS. Брокер предоставляет услуги более 15 лет и отлично подходит как тем, кто знает, что такое Форекс, так и новичкам.
- Forex4you. Брокерская компания предоставляет услуги с 2007 года и хорошо знакома многим трейдерам.
- AMarkets. Популярный в странах Европы и СНГ ECN-брокер.
- Admiral Markets. Брокер ведет регулируемую деятельность (лицензии от ASIC, FCA, CySEC).
Особенности проверки Форекс брокеров в Traders Union
При проверке брокеров эксперты TU строго придерживаются методологии. Экспертные исследования проводятся по официальному регламенту, который составлялся на основании международных аудиторских стандартов.
Группы параметров методологи TU:
- Клиентская группа.
- Сервисная группа.
- Репутационная группа.
- Финансовая и экономическая группы.
Форекс — что это такое?
Прежде чем выбирать брокера и начинать торговлю на международном валютном рынке, трейдерам необходимо разобраться, что такое Форекс и как тут можно зарабатывать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Forex — наиболее ликвидный и популярный финансовый рынок, где ведется торговля различными активами. Заработок возможен за счет разницы курсов. Основная задача — купить дешевле и продать дороже.
50% успеха в торговле на Форекс дает правильный выбор брокера. Эксперты Traders Union постоянно мониторят рынок и проводят исследования, чтобы поддерживать списки лучших Форекс брокеров в актуальном состоянии.