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Представлено рейтинг найкращих Форекс брокерів 2022 року за версією Traders Union

Представлено рейтинг найкращих Форекс брокерів 2022 року за версією Traders Union

Фінансові аналітики Traders Union в рамках дослідження ринку Форекс склали унікальний алгоритм перевірки брокерів — методологію TU. Експерти перевірили понад 400 брокерів, які надають послуги на міжнародному валютному ринку. Їхня робота оцінювалася за 100+ показниками. Завдяки комплексному підходу фахівці виконали розширений аналіз ефективності роботи фінансових компаній, було підготовлено незалежну оцінку їх діяльності. На підставі отриманих даних було складено рейтинг найкращих Форекс брокерів у 2022 році.

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ТОП-5 найкращих Форекс брокерів 2022 — дослідження Traders Union

За результатами дослідження Traders Union до списку топових Форекс брокерів 2022 увійшли:

1.     RoboForex. Відомий європейський брокер із регулюванням від CySEC. 

2.     EXNESS. Брокер надає послуги понад 15 років і чудово підходить як тим, хто знає, що таке Форекс, так і новачкам. 

3.     Forex4you. Брокерська компанія надає послуги з 2007 року та добре знайома багатьом трейдерам. 

4.     AMarkets. Популярний у країнах Європи та СНД ECN-брокер. 

5.     Admiral Markets. Брокер веде регульовану діяльність (ліцензії від ASIC, FCA, CySEC). 

Особливості перевірки Форекс брокерів у Traders Union

Під час перевірки брокерів експерти TU суворо дотримуються методології. Експертні дослідження проводяться за офіційним регламентом, що складався на підставі міжнародних аудиторських стандартів.

Групи параметрів методологів TU:

·        Клієнтська група.

·        Сервісна група

·        Репутаційна група.

·        Фінансова та економічна групи.

Форекс — що це таке?

Перш ніж вибирати брокера і розпочинати торгівлю на міжнародному валютному ринку, трейдерам необхідно розібратися, що таке Форекс та як тут можна заробляти.

Forex — найбільш ліквідний та популярний фінансовий ринок, де ведеться торгівля різними активами. Заробіток можливий внаслідок різниці курсів. Основне завдання купити дешевше і продати дорожче.

50% успіху в торгівлі на Forex дає правильний вибір брокера. Експерти Traders Union постійно моніторять ринок та проводять дослідження, щоб підтримувати списки найкращих Форекс брокерів у актуальному стані.