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Преимущества и недостатки минитрактора
Минитрактор – многофункциональная агротехника, которая благодаря возможности применения с разным навесным оборудованием может быть использована в личных подсобных хозяйствах, а также в фермерских и коммунальных отраслях. А купить минитракторы можно на AGRO.RIA.
Описание мини тракторов
Это самоходная машина, которая может выполнять различные сельскохозяйственные работы: пахать землю, окучивать, высаживать культуры и собирать урожай, бороновать, косить траву, вносить удобрения, транспортировать грузы и т.д. Техника предназначена для возделывания относительно небольших земельных участков (до 10 га).
Преимущества минитракторов
Мини-трактор имеет ряд преимуществ перед обычным трактором:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Меньший размер и вес. Техникой легче маневрировать и парковать, экономит топливо и занимает меньше места при хранении.
- Оптимальная мощность и производительность. Агрегат может развивать скорость до 40 км/ч и имеет высокий крутящий момент. Техника может работать с разными навесными оборудованиями: плуг, косилка, фреза, снегоочиститель и т.д.
- Низкая цена и сервис. Купить минитрактор получится дешевле, чем обычный трактор, также меньше затрат на ремонт и замену запчастей. Имеет простую конструкцию и легко доступна для диагностики и технического обслуживания.
- Высокая сохранность. Современный минитрактор оснащен современными системами безопасности, такими как гидравлические тормоза, ремни безопасности, фары и звуковой сигнал.
Недостатки минитракторов
Несмотря на существенные преимущества, у этого вида с/х техники есть недостатки, которые следует учитывать в процессе выбора и эксплуатации:
- Обладает меньшей мощностью и производительностью, чем обычный трактор, поэтому не подходит для обработки больших площадей земли или для выполнения тяжелых работ;
- Имеет ограниченный выбор подвесного оборудования, которое может быть установлено на него. Не все виды культиваторов, плугов, сеялок, косилок и других агрегатов совместимы с минитрактором.
Выбор минитрактора
Рекомендуем выбирать минитрактор на маркетплейсе AGRO.RIA по продаже с/х техники, где представлено множество новых и б/у моделей, которые пользуются спросом среди фермеров, дачников и садоводов.
На что нужно обратить внимание при выборе минитрактора:
Тип двигателя:
- Дизельный – работает на дизельном топливе. Развивает большее тяговое усилие, чем бензиновое. Выигрывает по выносливости и работоспособности.
- Бензиновый – в мини тракторах встречается реже. Преимущества бензинового двигателя: проще обслуживать, меньший вес, нет проблем с эксплуатацией в мороз. Недостатки: больше расход топлива, меньшая сила тяги.
Тип запуска двигателя:
- Ручной – для запуска нужно резко дернуть за трос.
- Электростартер – запуск аналогичный автомобилю.
Мощность двигателя :
- До 16 л.с. – предназначены для обработки небольших участков на даче или деревне. Чаще всего в таких моделях мини-тракторов устанавливают одноцилиндровые двигатели;
- От 16 до 20 л. - успешно справятся с участком в несколько гектаров, перевозкой грузов, уборкой снега и т.д. Такой минитрактор станет многофункциональной машиной для сельского хозяйства;
- От 20 до 25 л. и выше – справится со всеми работами на небольшой ферме: пахотой тяжелых почв, окучиванием, обработкой больших площадей посевов.
Все фото: ua.depositphotos.com