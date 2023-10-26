Переваги та недоліки міні-трактора

Мінітрактор – багатофункціональна агро техніка, яка завдяки можливості застосування з різним навісним обладнанням може бути використана в особистих підсобних господарствах, а також у фермерських та комунальних галузях. А купити мінітрактор можна на AGRO.RIA.

Опис міні тракторів

Це самохідна машина, яка може виконувати різні сільськогосподарські роботи: орати землю, підгортати, висаджувати культури та збирати врожай, боронувати, косити траву, вносити добрива, транспортувати вантажі тощо. Техніка призначена для обробітку відносно невеликих земельних ділянок (до 10 га).

Переваги міні-тракторів

Міні-трактор має низку переваг перед звичайним трактором:

Менший розмір та вага. Технікою легше маневрувати та паркувати, вона економить паливо та займає менше місця при зберіганні. Оптимальна потужність і продуктивність. Агрегат може розвивати швидкість до 40 км/год і має високий крутний момент. Техніка може працювати з різними навісними обладнаннями: плуг, косарка, фреза, снігоочисник тощо. Низька вартість та обслуговування. Купити міні-трактор вийде дешевше, ніж звичайний трактор, також менше витрат на ремонт і заміну запчастин. Має просту конструкцію та легко доступний для діагностики та технічного обслуговування. Висока безпека. Сучасний міні-трактор обладнаний сучасними системами безпеки, такими як гідравлічні гальма, ремені безпеки, фари та звуковий сигнал.

Купити міні-трактор вийде дешевше, ніж звичайний трактор, також менше витрат на ремонт і заміну запчастин. Фото: ua.depositphotos.com

Недоліки міні-тракторів

Попри суттєві переваги, у цього виду с/г техніки є недоліки, які слід враховувати у процесі вибору та експлуатації:

Має меншу потужність та продуктивність, ніж звичайний трактор, тому не підходить для обробки великих площ землі або для виконання важких робіт; Має обмежений вибір навісного обладнання, яке може бути встановлене на нього. Не всі види культиваторів, плугів, сівалок, косарок та інших агрегатів сумісні з міні-трактором.

У міні-трактора є також недоліки, які слід враховувати у процесі вибору та експлуатації. Фото: ua.depositphotos.com

Вибір міні-трактора

Рекомендуємо вибирати міні-трактор на маркетплейсі AGRO.RIA з продажу с/г техніки, де представлено безліч нових і б/у моделей, які користуються попитом серед фермерів, дачників та садівників.

На що треба звернути увагу під час вибору міні-трактора:

Тип двигуна:

Дизельний - працює на дизельному паливі. Розвиває більше тягове зусилля, ніж бензиновий. Виграє за витривалістю та працездатністю. Бензиновий – у міні тракторах зустрічається рідше. Переваги бензинового двигуна: простіше обслуговувати, менша вага, немає проблем із експлуатацією в мороз. Недоліки: більша витрата пального, менша сила тяги.

Тип запуску двигуна:

Ручний – для запуску потрібно різко смикнути за трос. Електростартер – запуск аналогічний автомобілю.

Потужність двигуна:

До 16 к.с. – призначені для обробки невеликих ділянок на дачі чи селі. Найчастіше в такі моделі міні-тракторів встановлюють одноциліндрові двигуни; Від 16 до 20 к.с. - успішно впораються з ділянкою у кілька гектарів, перевезенням вантажів, збиранням снігу тощо. Такий міні-трактор стане багатофункціональною машиною для сільського господарства; Від 20 до 25 к.с. і вище – впорається з усіма роботами на невеликій фермі: оранням важких ґрунтів, підгортанням, обробкою великих площ посівів.

Всі фото: ua.depositphotos.com