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Переваги та недоліки міні-трактора
Мінітрактор – багатофункціональна агро техніка, яка завдяки можливості застосування з різним навісним обладнанням може бути використана в особистих підсобних господарствах, а також у фермерських та комунальних галузях. А купити мінітрактор можна на AGRO.RIA.
Опис міні тракторів
Це самохідна машина, яка може виконувати різні сільськогосподарські роботи: орати землю, підгортати, висаджувати культури та збирати врожай, боронувати, косити траву, вносити добрива, транспортувати вантажі тощо. Техніка призначена для обробітку відносно невеликих земельних ділянок (до 10 га).
Переваги міні-тракторів
Міні-трактор має низку переваг перед звичайним трактором:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Менший розмір та вага. Технікою легше маневрувати та паркувати, вона економить паливо та займає менше місця при зберіганні.
- Оптимальна потужність і продуктивність. Агрегат може розвивати швидкість до 40 км/год і має високий крутний момент. Техніка може працювати з різними навісними обладнаннями: плуг, косарка, фреза, снігоочисник тощо.
- Низька вартість та обслуговування. Купити міні-трактор вийде дешевше, ніж звичайний трактор, також менше витрат на ремонт і заміну запчастин. Має просту конструкцію та легко доступний для діагностики та технічного обслуговування.
- Висока безпека. Сучасний міні-трактор обладнаний сучасними системами безпеки, такими як гідравлічні гальма, ремені безпеки, фари та звуковий сигнал.
Недоліки міні-тракторів
Попри суттєві переваги, у цього виду с/г техніки є недоліки, які слід враховувати у процесі вибору та експлуатації:
- Має меншу потужність та продуктивність, ніж звичайний трактор, тому не підходить для обробки великих площ землі або для виконання важких робіт;
- Має обмежений вибір навісного обладнання, яке може бути встановлене на нього. Не всі види культиваторів, плугів, сівалок, косарок та інших агрегатів сумісні з міні-трактором.
Вибір міні-трактора
Рекомендуємо вибирати міні-трактор на маркетплейсі AGRO.RIA з продажу с/г техніки, де представлено безліч нових і б/у моделей, які користуються попитом серед фермерів, дачників та садівників.
На що треба звернути увагу під час вибору міні-трактора:
Тип двигуна:
- Дизельний - працює на дизельному паливі. Розвиває більше тягове зусилля, ніж бензиновий. Виграє за витривалістю та працездатністю.
- Бензиновий – у міні тракторах зустрічається рідше. Переваги бензинового двигуна: простіше обслуговувати, менша вага, немає проблем із експлуатацією в мороз. Недоліки: більша витрата пального, менша сила тяги.
Тип запуску двигуна:
- Ручний – для запуску потрібно різко смикнути за трос.
- Електростартер – запуск аналогічний автомобілю.
Потужність двигуна:
- До 16 к.с. – призначені для обробки невеликих ділянок на дачі чи селі. Найчастіше в такі моделі міні-тракторів встановлюють одноциліндрові двигуни;
- Від 16 до 20 к.с. - успішно впораються з ділянкою у кілька гектарів, перевезенням вантажів, збиранням снігу тощо. Такий міні-трактор стане багатофункціональною машиною для сільського господарства;
- Від 20 до 25 к.с. і вище – впорається з усіма роботами на невеликій фермі: оранням важких ґрунтів, підгортанням, обробкою великих площ посівів.
Всі фото: ua.depositphotos.com