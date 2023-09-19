Преимущества труб и фитингов из полипропилена

Будь то новое строительство или реконструкция – фитинги и трубы должны быть правильно спроектированы, чтобы соединения служили долго и надежно. В столичном Супермаркете фитингов нам объяснили, в чем преимущества системы трубопровода из полипропилена

Полимерные трубопроводы в наше время стали обыденным явлением и применяются практически во всех типах инсталляций, начиная от центрального отопления и заканчивая системами горячего и холодного водоснабжения. Благодаря своим техническим преимуществам фитинги из полимеров во многих случаях заменяют в современном строительстве обычные металлические трубопроводы. Одним из таких материалов является полипропилен.

Следует отметить, что трубы и фитинги из полипропилена имеют высокие показатели прочности и термоустойчивости, а функционирование полимерных систем составляет 50 лет и более, при правильной эксплуатации. При этом полипропиленовые трубопроводы довольно легко монтируются, трудозатраты на монтаж меньше, чем для стальных труб, а стоимость значительно ниже, чем у других полимерных трубопроводов.

Полипропиленовые трубопроводы соединяются в цельные инженерные системы методом диффузионной сварки с использованием специальных паяльников, при этом за счет сильного нагрева происходит перемешивание материалов и формирование новой единой кристаллической решетки, что позволяет получить полностью надежный стык, а само соединение труб имеет полную герметичность.

Полипропиленовые фитинги универсальны в применении, а трубы из полипропилена имеют различный температурный режим и предел максимального давления, поэтому подбираются в зависимости от монтируемой системы.

Полипропиленовые трубы – виды ППР.

Обычные трубы без армирования обладают высокой прочностью на изгиб и устойчивостью к механическим воздействиям, у них отсутствует коррозия (невосприимчивость данного материала к образованию ржавчины), поэтому они сохраняют свои характеристики на протяжении многих лет. Из-за того, что у них рабочая температура имеет показатель +40˚С, а коэффициент линейного теплового расширения очень высокий, данная труба в основном применяются для холодного водоснабжения.

Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном – это материалы, которые способны выдерживать различные перепады давления и значения температур в довольно широком диапазоне. Применение стабилизационного внутреннего слоя из стекловолоконных компонентов, позволяет значительно уменьшить линейное тепловое расширение труб, а рабочая температура составляет +75˚С. Трубы из полипропилена со стекловолокном применяются в системах ГВС и низкотемпературном отоплении.

Трубы из полипропилена армированные алюминием предназначены для высокотемпературного отопления (однако, из-за высоких показателей прочности и термоустойчивости их довольно часто применяют для холодного и горячего водоснабжения). Данный вид труб, благодаря стабилизационному алюминиевому слою имеют очень низкий коэффициент теплового расширения, а применять их можно при температуре рабочей среды до +95˚С, при этом труба выдерживает и высокое давление. Трубы полипропиленовые с алюминием используются как в системах с индивидуальным отоплением, так и в централизованном.

Полипропиленовые фитинги

Любые трубопроводы подразумевают различную конфигурацию, могут менять направление, существует необходимость делать повороты, а также подключать трубы к уже существующим магистралям или иным инженерным сетям. Для этого существует широкий выбор фитингов из полипропилена различной модификации и размеров, которые предоставляют возможность делать разводку инженерных систем любой сложности.

Это различные муфты, уголки, соединительные и редукционные тройники, обводы, планки с водорозетками, шаровые и вентильные краны, резьбовые переходники на различные виды конфигураций. При этом все полипропиленовые фитинги можно применять при высоких показателях температуры и давления, что делает их универсальными – фитинги ппр применяются для всех систем, как водопроводных, так отопительных.

Благодаря постоянному улучшению качества материала и развитию современных производственным технологий, коммуникации из полипропиленовых труб получили широкое распространение в нынешнее время, при этом они имеют массу достоинств, что делает их популярными на рынке строительных материалов. Укажем основные преимущества фитингов и труб из полипропилена.