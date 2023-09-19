Переваги труб та фітингів з поліпропілену

Будь то нове будівництво чи реконструкція – фітинги та труби мають бути правильно спроектовані, щоб з'єднання служили довго та надійно. У столичному Супермаркеті фітингів нам пояснили, у чому переваги системи трубопроводу з поліпропілену

Полімерні трубопроводи в наш час стали звичайним явищем і застосовуються майже у всіх типах інсталяцій, починаючи від центрального опалення і закінчуючи системами гарячого та холодного водопостачання. Завдяки своїм технічним перевагам фітинги із полімерів у багатьох випадках замінюють у сучасному будівництві звичайні металеві трубопроводи. Одним із таких матеріалів є поліпропілен.

Слід зазначити, що труби та фітинги з поліпропілену мають високі показники міцності та термостійкості, а функціонування полімерних систем становить 50 років і більше, за умови правильної експлуатації. При цьому поліпропіленові трубопроводи досить легко монтуються, витрати на монтаж менше, ніж для сталевих труб, а вартість значно нижча, ніж у інших полімерних трубопроводів.

Поліпропіленові трубопроводи з'єднуються в цілісні інженерні системи методом дифузійного зварювання з використанням спеціальних паяльників, при цьому за рахунок сильного нагріву відбувається перемішування матеріалів та формування нової єдиної кристалічної решітки, що дозволяє отримати повністю надійний стик, а саме з'єднання труб має повну герметичність.

Поліпропіленові фітинги універсальні у застосуванні, а труби з поліпропілену мають різний температурний режим і межу максимального тиску, тому підбираються в залежності від системи, що монтується.

Поліпропіленові труби – види ППР

Звичайні труби без армування мають високу міцність на вигин і стійкість до механічних впливів, у них відсутня корозія (несприйнятливість даного матеріалу до утворення іржі), тому вони зберігають свої характеристики протягом багатьох років. Через те, що у них робоча температура має показник +40˚С, а коефіцієнт лінійного теплового розширення дуже високий, ця труба переважно застосовуються для холодного водопостачання.

Поліпропіленові труби армовані скловолокном – це матеріали, які здатні витримувати різні перепади тиску та значення температур у досить широкому діапазоні. Застосування стабілізаційного внутрішнього шару зі скловолоконних компонентів дозволяє значно зменшити лінійне теплове розширення труб, а робоча температура становить +75˚С. Труби з поліпропілену зі скловолокном застосовуються в системах ГВП та низькотемпературному опаленні.

Труби з поліпропілену армовані алюмінієм - призначені для високотемпературного опалення (проте, через високі показники міцності та термостійкості їх досить часто застосовують для холодного та гарячого водопостачання). Даний вид труб завдяки стабілізаційному алюмінієвому шару мають дуже низький коефіцієнт теплового розширення, а застосовувати їх можна при температурі робочого середовища до +95˚С, при цьому труба витримує і високий тиск. Поліпропіленові труби з алюмінієм використовуються як в системах з індивідуальним опаленням, так і в централізованому.

Поліпропіленові фітинги

Будь-які трубопроводи мають на увазі різну конфігурацію, можуть змінювати напрямок, існує необхідність робити повороти, а також підключати труби до вже існуючих магістралей або інших інженерних мереж. Для цього існує широкий вибір фітингів з поліпропілену різної модифікації та розмірів, які надають можливість розводити інженерні системи будь-якої складності. Це різні муфти, куточки, сполучні та редукційні трійники, обводи, планки з водорозетками, кульові та вентильні крани, різьбові перехідники на різні види конфігурацій. При цьому всі поліпропіленові фітинги можна застосовувати при високих показниках температури і тиску, що робить їх універсальними - фітинги ппр застосовуються для всіх систем водопровідних, так і опалювальних.

Завдяки постійному поліпшенню якості матеріалу та розвитку сучасних виробничих технологій, комунікації з поліпропіленових труб набули широкого поширення в даний час, при цьому вони мають безліч переваг, що робить їх популярними на ринку будівельних матеріалів. Вкажемо основні переваги фітингів та труб із поліпропілену.