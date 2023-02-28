Рейтинг влажных кормов для кошек премиум класса 2022

Готовые корма для кошек позволяют обеспечить их сбалансированным питанием без лишних хлопот и избежать ошибок, которые нередко допускают хозяева, если готовят для питомца самостоятельно. Кормов в продаже очень много, сухих и влажных, разных классов, для котят и взрослых, для любителей мяса, курочки или рыбки, и важно выбрать среди этого разнообразия качественную продукцию. Например, влажный корм для кошек премиум класса (рейтинг лучших кормов этой категории представлен ниже).

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Какой корм лучше для кошек сухой или влажный

У каждого типа корма есть свои достоинства. Плюсы влажного корма:

естественная для кошек консистенция;

высокое содержание очищенной воды, которая обеспечивает кошку жидкостью, помогает снизить нагрузку на почки, мочевыделительную систему;

мягкая текстура облегчает пережевывание;

привлекательный вкус и запах;

разнообразие видов – кусочки, ломтики, полоски в соусе, желе или крем-супе, паштеты, муссы, супы.

Основной недостаток – консервы после вскрытия упаковки (баночки или пакетика) быстро портится, недоеденный корм нельзя оставлять в миске. У сухих кормов есть свои плюсы:

удобны в использовании и хранении, долго не портятся, корм можно насыпать в миску с запасом;

продаются в экономичных упаковках, кормление ими обходится значительно дешевле, чем консервами;

помогают поддерживать здоровье ротовой полости, очищать зубы от налета.

Главное не забывать, что коты и кошки, которые получают сухой корм, должны пить много воды (втрое больше объема порции), иначе их будет мучать жажда.

Поскольку сильные стороны есть и у влажных, и у сухих кормов, довольно часто оба типа корма чередуют или смешивают. Но бывают ситуации, когда кошка признает только влажный корм, а от гранул отказывается, или ветеринарный специалист рекомендует кормление исключительно влажными рационами.

Для категорий сухой корм и влажный корм для кошек рейтинг обычно составляется отдельно, наш рейтинг посвящен влажным кормам.

Как выбрать влажный корм для кошек

Помогут выбрать влажные корма для кошек рейтинг, обзоры, отзывы, но для начала нужно определиться, какой корм нужен питомцу, выбрать линейку и класс. Выпускаются влажные корма для котят, взрослых и пожилых животных. Если у питомца есть особенности организма (стерилизованный, склонный к набору веса, с чувствительным пищеварением и т.п.), нужно искать подходящий корм в профилактической (специализированной) линейке, а если потребности стандартные, нет никаких уязвимостей, предрасположенности к заболеваниям, можно выбирать среди кормов базовой линейки. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, – вкус корма, особенно если кошка переборчивая, и угодить ей не просто.

Корма класса эконом часто сравнивают с фаст-фудом для людей – вкусно (такие рационы часто содержат усилители вкуса и запаха), изредка есть можно, но питаться на постоянной основе не стоит. Такие корма изготавливаются из самых дешевых сортов мяса, субпродуктов, часто содержат злаки, а витаминно-минеральная добавка в составе отсутствует или скудная, допускается использование искусственных красителей, ароматизаторов и других синтетических добавок.

Консервы для кошек премиум-класса, рейтинг которых приведен в этой статье, подходят для ежедневного питания, сбалансированы, отличаются высоким содержанием мяса и мясных ингредиентов (или рыбы, рыбных субпродуктов), содержание злаков незначительное, а в лучших кормах этой категории они вообще не используются, растительные ингредиенты представлены овощами, экстрактами белков. Такие корма обычно не содержат искусственных добавок, обогащаются витаминами и минералами.

В составе влажных кормов супер-премиум больше натурального мяса, могут использоваться качественные субпродукты (сердце, печень), злаки в составе отсутствуют или содержание минимальное, много полезных добавок.

Класс влажного корма часто не указывается, поэтому лучше всего внимательно изучить состав. В нем на первом месте обязательно должны быть мясо (рыба), продукты животного происхождения, а растительные ингредиенты – ближе к концу списка. Хорошо, если перечислены конкретные виды мяса (кролик, курица) и указано % содержание, такая степень детализации состава – показатель более высокого класса.

Лучшие влажные корма для кошек премиум класса. Рейтинг 2022

В рейтинг влажных кормов для кошек вошли популярные корма брендов Gourmet Perle, Клуб 4 Лапы Premium Selection и Sheba, все они являются сбалансированными полнорационными кормами, выпускаются в пакетиках (паучах).

Gourmet Perle Mini Fillets Tuna (11,5/2,5*) содержит мясо и субпродукты животного происхождения, экстракты растительного белка, рыбу и продукты ее переработки (4% тунца), минеральные вещества, продукты переработки овощей, сахара (служат консервантом, красителем), витамины, минералы, таурин.

Преимущества:

на 1 месте в составе мясо, содержит рыбу, это обеспечивает достаточно богатый аминокислотный состав;

приятная текстура, удобная форма мини-кусочков, ароматный нежный соус Де-Люкс повышают привлекательность корма для кошек. Особенно порадует этот рацион любителей рыбы;

содержит необходимые для кошек витамины, минералы, незаменимую аминокислоту таурин.

Недостатки:

не указано общее содержание продуктов животного, рыбного происхождения, вид мяса ;

на 2 месте в составе экстракты растительного белка, а рыбные ингредиенты – только на 3. То есть в составе довольно много белков растительного происхождения, которые не вполне соответствуют потребностям кошек.

Клуб 4 лапы Premium Selection Кусочки с индейкой и кроликом в соусе для кошек (9/3*). Состав: 80% мяса и продуктов животного происхождения в кусочках (по 10% из кролика и индейки), экстракты растительного белка, минералы, масла и жиры (масло лосося 0,18%), помидоры 0,11%, банан 0,1%, боярышник 0,03%, имбирь 0,005%, витамины, минералы, аминокислоты (таурин, глицин), красители.

Преимущества:

высокое содержание мяса и продуктов животного происхождения;

хорошо детализированный состав;

масло лосося – источник омега кислот (корм содержит 0,07%Омега-3 и 0,33% Омега-6);

натуральные высушенные овощи и фрукты – источники витаминов, антиоксидантов, минералов, полезных для иммунной, пищеварительной, сердечно-сосудистой системы;

богатый набор добавок (витаминов, минералов, аминокислот);

корм входит в новую линейку Premium Selection от Клуб 4 Лапы, которая разработана для самых балованных, требовательных к вкусу пищи любимцев. Корм с индейкой и кроликом благодаря комбинации разных сортов мяса, нежной текстуре кусочков и деликатесному соусу покоряет сердца и желудки самых привередливых гурманов.

Недостатки:

не конкретизировано происхождение красителей, которые входят в состав корма;

объем упаковки 80г (у Gourmet Perle и Sheba – 85 г).

Sheba Delikatesse с индейкой в желе (7,7/4,8%*). Состав: мясо и продукты животного происхождения (42%, из них 4% индейки), минеральные вещества, сахар (консервант, краситель). Добавки витамина Д3, минералов.

Преимущества:

мясо и продукты животного происхождения на 1 месте в составе, их содержание достаточно высокое;

указано % содержание мяса и животных ингредиентов;

сочные кусочки в нежном ароматном желе очень нравятся кошкам;

содержит важные для здоровья минералы, витамин Д3.

Недостатки:

низкий % белка, баланс белков/жиров далеко не идеальный;

из состава не ясно, какие еще ингредиенты, кроме 42% мяса и продуктов животного происхождения, содержит корм (минеральные вещества и сахар – вспомогательные ингредиенты);

в перечне добавок и гарантированных показателей отсутствует таурин, незаменимая для кошек аминокислота.

*% содержание белков/жиров.

Отзывы покупателей о влажных кормах для котов премиум класса

Отзыв о корме Gourmet Perle Mini Fillets Tuna:

"Глядя на кота, могу сказать: вкуснятина)"

Отзыв о корме Клуб 4 лапы Premium Selection Кусочки с индейкой и кроликом в соусе для кошек:

"Попробовали когда была акция и влюбились наши котики"

Отзыв о корме Sheba Delikatesse с индейкой в желе:

"Очень понравился коту именно этот вид корма".

Лучший влажный корм для кошек премиум-класса – вкусный и полезный

Влажные корма привлекают кошек насыщенным вкусом и аппетитным ароматом, производители стараются, совершенствуют рецепты, чтоб хозяева могли порадовать своих любимцев. Но вкус – не единственная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе влажного корма, особенно если он является основным видом питания. Важно, чтоб корм имел сбалансированный состав, содержал натуральное мясо и необходимые для здоровья добавки.