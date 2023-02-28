Рейтинг вологих кормів для котів преміум класу 2022

Готові корми для кішок дозволяють забезпечити їх збалансованим харчуванням без зайвого клопоту й уникнути помилок, яких нерідко припускаються господарі, якщо готують для вихованця самостійно. Кормів у продажу дуже багато, сухих і вологих, різних класів, для кошенят і дорослих, для любителів м'яса, курочки або рибки, та важливо вибрати серед цього розмаїття якісну продукцію. Наприклад, вологий корм для кішок преміум класу (рейтинг кращих кормів цієї категорії представлений нижче).

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Який корм краще для кішок сухий або вологий

У кожного типу корму є свої переваги. Плюси вологого корму:

природна для кішок консистенція;

високий вміст очищеної води, яка забезпечує кішку рідиною, допомагає знизити навантаження на нирки, сечовидільну систему;

м'яка текстура полегшує пережовування;

привабливий смак і запах;

різноманітність видів – шматочки, скибочки, смужки в соусі, желе або крем-супі, паштети, муси, супи.

Основний недолік – консерви після відкриття упаковки (баночки або пакетика) швидко псуються, недоїдений корм не можна залишати в мисці. У сухих кормів є свої плюси:

зручні у використанні та зберіганні, довго не псуються, корм можна насипати до миски з запасом;

продаються в економічних упаковках, годування ними обходиться значно дешевше, ніж консервами;

допомагають підтримувати здоров'я ротової порожнини, очищати зуби від нальоту.

Головне не забувати, що коти та кішки, які отримують сухий корм, повинні пити багато води (втричі більше об’єму порції), інакше їх буде мучити спрага.

Оскільки сильні сторони є і у вологих, й у сухих кормів, досить часто обидва типи корму чергують або змішують. Але бувають ситуації, коли кішка визнає тільки вологий корм, а від гранул відмовляється, або ветеринарний фахівець рекомендує годування виключно вологими раціонами.

Для категорій сухий корм і вологий корм для кішок рейтинг зазвичай складається окремо, наш рейтинг присвячений вологим кормам.

Як вибрати вологий корм для котів

Допоможуть вибрати вологі корми для кішок рейтинг, огляди, відгуки, але для початку потрібно визначитися, який корм потрібен вихованцеві, вибрати лінійку та клас. Випускаються вологі корми для кошенят, дорослих і літніх тварин. Якщо у вихованця є особливості організму (стерилізований, схильний до набору ваги, з чутливим травленням тощо), потрібно шукати відповідний корм в профілактичній (спеціалізованій) лінійці, а якщо потреби стандартні, немає ніяких вразливостей, схильності до захворювань, можна вибирати серед кормів базової лінійки. Ще один момент, на який потрібно звернути увагу, – смак корму, особливо якщо кішка перебірлива, та догодити їй не просто.

Корми класу економ часто порівнюють з фаст-фудом для людей – смачно (такі раціони часто містять підсилювачі смаку та запаху), зрідка їсти можна, але харчуватися на постійній основі не варто. Такі корми виготовляються з найдешевших сортів м'яса, субпродуктів, часто містять злаки, а вітамінно-мінеральна добавка в складі відсутня або мізерна, допускається використання штучних барвників, ароматизаторів та інших синтетичних добавок.

Консерви для кішок преміум-класу, рейтинг яких наведено в цій статті, підходять для щоденного харчування, збалансовані, відрізняються високим вмістом м'яса та м'ясних інгредієнтів (або риби, рибних субпродуктів), вміст злаків незначний, а в кращих кормах цієї категорії вони взагалі не використовуються, рослинні інгредієнти представлені овочами, екстрактами білків. Такі корми зазвичай не містять штучних добавок, збагачуються вітамінами та мінералами.

У складі вологих кормів супер-преміум більше натурального м'яса, можуть використовуватися якісні субпродукти (серце, печінка), злаки в складі відсутні або вміст мінімальний, багато корисних добавок.

Клас вологого корму часто не вказується, тому найкраще уважно вивчити склад. У ньому на першому місці обов'язково повинні бути м'ясо (риба), продукти тваринного походження, а рослинні інгредієнти – ближче до кінця списку. Добре, якщо перераховані конкретні види м'яса (кролик, курка) та вказано % вміст, такий ступінь деталізації складу – показник більш високого класу.

Кращі вологі корми для кішок преміум класу. Рейтинг 2022

У рейтинг вологих кормів для кішок увійшли популярні корми брендів Gourmet Perle, Клуб 4 Лапи Premium Selection і Sheba, всі вони є збалансованими повнораціонними кормами, випускаються в пакетиках (паучах).

Gourmet Perle Mini Fillets Tuna (11,5/2,5*) містить м'ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинного білка, рибу та продукти її переробки (4% тунця), мінеральні речовини, продукти переробки овочів, цукри (служать консервантом, барвником), вітаміни, мінерали, таурин.

Переваги:

на 1 місці в складі м'ясо, містить рибу, це забезпечує досить багатий амінокислотний склад;

приємна текстура, зручна форма міні-шматочків, ароматний ніжний соус Де-Люкс підвищують привабливість корму для кішок. Особливо порадує цей раціон любителів риби;

містить необхідні для кішок вітаміни, мінерали, незамінну амінокислоту таурин.

Недоліки:

не вказано загальний вміст продуктів тваринного, рибного походження, вид м'яса;

на 2 місці в складі екстракти рослинного білка, а рибні інгредієнти – тільки на 3. Тобто в складі досить багато білків рослинного походження, які не цілком відповідають потребам кішок.

Клуб 4 лапи Premium Selection шматочки з індичкою і кроликом у соусі для кішок (9/3*). Склад: 80% м'яса та продуктів тваринного походження в шматочках (по 10% з кролика йіндички), екстракти рослинного білка, мінерали, масла та жири (масло лосося 0,18%), помідори 0,11%, банан 0,1%, глід 0,03%, імбир 0,005%, вітаміни, мінерали, амінокислоти (таурин, гліцин), барвники.

Переваги:

високий вміст м'яса та продуктів тваринного походження;

добре деталізований склад;

масло лосося – джерело омега кислот (корм містить 0,07% Омега-3 та 0,33% Омега-6);

натуральні висушені овочі та фрукти – джерела вітамінів, антиоксидантів, мінералів, корисних для імунної, травної, серцево-судинної системи;

багатий набір добавок (вітамінів, мінералів, амінокислот);

корм входить до нової лінійки Premium Selection від Клуб 4 Лапи, яка розроблена для найбільш балуваних, вимогливих до смаку їжі улюбленців. Корм з індичкою та кроликом завдяки комбінації різних сортів м'яса, ніжній текстурі шматочків і делікатесному соусу підкорює серця та шлунки найвибагливіших гурманів.

Недоліки:

не конкретизовано походження барвників, які входять до складу корму;

об’єм упаковки 80г (у Gourmet Perle і Sheba – 85 г).

Sheba Delikatesse з індичкою в желе (7,7/4,8%*). Склад: м'ясо та продукти тваринного походження (42%, з них 4% індички), мінеральні речовини, цукор (консервант, барвник). Добавки вітаміну Д3, мінералів.

Переваги:

м'ясо та продукти тваринного походження на 1 місці в складі, їх вміст досить високий;

вказано % вміст м'яса та тваринних інгредієнтів;

соковиті шматочки в ніжному ароматному желе дуже подобаються кішкам;

містить важливі для здоров'я мінерали, вітамін Д3.

Недоліки:

низький % білка, баланс білків/жирів далеко не ідеальний;

зі складу не ясно, які ще інгредієнти, крім 42% м'яса та продуктів тваринного походження, містить корм (мінеральні речовини та цукор – допоміжні інгредієнти);

у переліку добавок і гарантованих показників відсутній таурин, незамінна для кішок амінокислота.

* % вміст білків/жирів.

Відгуки покупців про вологі корми для котів преміум класу

Відгук про корм Gourmet Perle Mini Fillets Tuna:

"Дивлячись на кота, можу сказати: смакота"

Відгук про корм Клуб 4 лапи Premium Selection шматочки з індичкою і кроликом у соусі для кішок:

"Спробували коли була акція і закохалися наші котики"

Відгук про корм Sheba Delikatesse з індичкою в желе:

"Дуже сподобався коту саме цей вид корму".

Найкращий вологий корм для котів преміум-класу – смачний і корисний

Вологі корми приваблюють кішок насиченим смаком і апетитним ароматом, виробники докладають зусиль, вдосконалюють рецепти, щоб господарі могли порадувати своїх улюбленців. Але смак – не єдина характеристика, на яку потрібно звертати увагу при виборі вологого корму, особливо якщо він є основним видом харчування. Важливо, щоб корм мав збалансований склад, містив натуральне м'ясо та необхідні для здоров'я добавки.