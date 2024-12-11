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"СИЧ Украина" будет поставлять на фронт узловые турникеты под брендом SICH AAJT

узловые абдоминальные турникеты до сих пор официально не завозились в Украину.
Иллюстрация: Delo.ua

Компания "СИЧ Украина" совместно с американской Compression Works Inc. наладила поставки абдоминальных турникетов под торговой маркой SICH AAJT в Украину.

Новый продукт под брендом SICH AAJT-S был представлен  по случаю 10-летия компании в Киеве. AAJT имеет простую в использовании систему затяжки и усовершенствованные материалы для обеспечения постоянной стабильной окклюзии.

Абдоминальные (узловые) турникеты крайне необходимы для украинского фронта, ведь они используются для остановки кровотечений, которые не останавливаются стандартными жгутами. В частности, его можно использовать при травмах для контроля узловых кровотечений верхних отделов туловища и нижних отделов туловища, для остановки тазовых кровотечений, а также для контроля кровотечений туловища, не поддающихся сжатию, в частности после обломочных травм.

Как отметил в комментарии Delo.ua основатель компании "СИЧ Украина" Александр Гадомский, в течение трех лет войны для украинских военных силовиков было проблемой то, что обе компании, которые его производят, до сих пор не были представлены официально в Украине, поэтому их приходилось завозить полулегально. из США и Европы.

Компания зарегистрировала продукт в Украине, что позволит сделать этот турникет более доступным.

"Теперь AAJT будет производить его для Украины под торговой маркой SICH. Мы прошли все сертификации и зарегистрировали продукт в Украине. Это дает возможность, чтобы его официально закупали военные структуры. И главное — мы можем заказывать именно ту потребность, которая сейчас необходима ВСУ", — подчеркнул Гадомский.

"СИЧ Украина" является производителем кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniquet и официальным поставщиком Минобороны Украины, Нацгвардии и Национальной полиции.

Компания была создана в 2014 году после российского вторжения на Донбасс и на сегодняшний день является производителем кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniqueт. Сегодня "СИЧ Украина" производит ежемесячно 100 тысяч классических турникетов в месяц, что удовлетворяет потребности фронта.

В 2023 году "СИЧ-Украина" произвела и передала в военные подразделения более 500 тыс. турникетов – как в составе официальных аптечек IFAK Минобороны, так и отдельными партиями для нужд военных.

"На сегодняшний день возможна задержка в поставках на 1-2 дня. Но всего за 10 лет произвели 1,5 миллиона турникетов. Из них 1 миллион с начала полномасштабного вторжения.

Компания после 24 февраля 2022 приостановила все свои международные поставки и переориентировалась исключительно на украинский рынок.

Автор:
Леся Соловчук