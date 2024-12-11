"СІЧ Україна" постачатиме на фронт вузлові турнікети під брендом SICH AAJT

Компанія "СІЧ Україна" спільно з американською Compression Works Inc. налагодила постачання абдомінальних турнікетів під торговельною маркою SICH AAJT в Україну.

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Новий продукт під брендом SICH AAJT-S був представлений напередодні з нагоди 10-річчя компанії у Києві. AAJT має просту у використанні систему затягування та вдосконалені матеріали для забезпечення постійної стабільної оклюзії.

Абдомінальні (вузлові) турнікети - вкрай необхідні для українського фронту, адже вони використовуються для зупинки кровотеч, які не зупиняються стандартними джгутами. Зокрема, його можна використовувати під час травм для контролю вузлових кровотеч верхніх відділів тулуба та нижніх відділів тулуба, для зупинки тазових кровотеч, а також для контролю кровотеч тулуба, що не піддаються стисненню, зокрема після уламкових травм.

Як наголосив у коментарі Delo.ua засновник компанії "СІЧ Україна" Олександр Гадомський, протягом трьох років війни для українських військових, силовиків було проблемою те, що обидві компанії, які його виробляють, досі не були представлені офіційно в Україні, тож їх доводилось завозити напівлегально зі США та Європи.

Компанія зареєструвала продукт в Україні, що дасть можливість зробити цей турнікет доступнішим.

"Тепер AAJT виготовлятиме його для України під торговою маркою SICH. Ми пройшли всі сертифікації і зареєстрували продукт в Україні. Це дає можливість, щоб його офіційно закуповували військові структури. І головне - ми можемо замовляти саме ту потребу, яка зараз необхідна ЗСУ", - наголосив Гадомський.

"СІЧ Україна" є виробником кровоспинних джгутів SICH-Tourniquet і офіційним постачальником Міноборони України, Нацгвардії та Національної поліції.

Компанія була створена у 2014 році після російського вторгнення на Донбас як відповідь на критичну потребу у кровоспинних турнікетах на фронті. Сьогодні "СІЧ Україна" виробляє 100 тисяч класичних кровоспинних джгутів SICH-Tourniqueт на місяць, що задовільняє потреби фронту.

Протягом 2023 року "СІЧ-Україна" виробила і передала у військові підрозділи понад 500 тис. турнікетів - як у складі офіційних аптечок IFAK Міноборони, так і окремими партіями для потреб військових.

"На сьогодні можлива затримка в поставках на 1-2 дні. Але загалом за 10 років виготовили 1,5 мільйони турнікетів. З них 1 мільйон з початку повномасштабного вторгнення.

На відміну від інших, SICH-Tourniquet не є копією іноземних продуктів, а має розроблену з нуля, оригінальну та запатентовану конструкцію.

Компанія після 24 лютого 2022-го призупинила всі свої міжнародні поставки і переорієнтувалась виключно на український ринок.