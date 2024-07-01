Спортивная обувь как часть формального стиля: полное руководство для мужчин

Еще не так давно сочетание костюма с кроссовками считалось верхом безвкусицы. Однако времена и мода меняются. Сегодня спортивную обувь можно носить даже на официальных мероприятиях, но для этого необходимо соблюдать некоторые правила.

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Выбирайте лаконичные силуэты

Прежде всего важно отличать элегантные кеды от стандартных, предназначенных для спортивных занятий. Во втором случае уместны преувеличенные формы, массивность, тракторные протекторы. Для первого лучшим решением станут минималистичные модели с изящными линиями без излишеств. Подходящие кеды мужские купить в Киеве и в любом другом городе Украины вы можете с помощью интернет-магазина Miraton.

Обратите внимание на материал

Выбирая кеды для официальных мероприятий, важно учитывать материал поверхности. Лучше всего, чтобы они были изготовлены из натурального сырья. Кожа — отличный выбор на все времена: изысканная поверхность обуви превосходно сочетается с деловой одеждой и улучшает общий вид. Конечно, экзотические материалы, такие как кожа питона, помогут вашим кедам выглядеть еще более экстравагантно.

Сохраняйте простоту

Любые кеды в формальном стиле должны быть простыми. Не нужно обилия цвета, привлекающего слишком много внимания к ногам. Придерживайтесь одного оттенка, а если вам нужны дополнительные детали, выберите модель, в которой есть замшевые вставки или сдержанная металлическая фурнитура.

Выбирайте оттенок темнее наряда

Многие люди предполагают, что, когда мы говорим "однотонный цвет", имеем в виду черный или, в крайнем случае, темно-коричневый. Однако, хотя неоновые цвета — это табу, большинство остальных оттенков можно носить на официальных мероприятиях. Главное — выбрать цвет на тон темнее, чем наряд, который вы носите. Таким образом, обувь будет гармонично смотреться, не выглядя неуместно.

Фото: Miraton

Следите за чистотой

Следующий пункт кажется очевидным, но об этом стоит сказать. Чтобы кроссовки были приемлемыми на официальном мероприятии, они должны быть опрятными, современными и стильными. Грязные кеды с выгравированными на них названиями брендов, которые были в моде десять лет назад, — не лучший выбор для посещения серьезной встречи.

Следите за новейшими тенденциями и выбирайте кеды, соответствующие последним модным тенденциям. Они не только дополнят ваш формальный наряд, но и помогут выглядеть великолепно.

Не забывайте носках

В последние годы увеличилось количество людей, которые не носят носков или предпочитают короткие версии-следы. Обнажать лодыжки может быть весело, но это не тот случай, когда кроссовки сочетаются с официальной одеждой.

Есть простое правило: чем солиднее мероприятие, тем проще носки. Обычно лучше выбирать носки, соответствующие цвету кед. Это гарантирует, что внимание будет сосредоточено на вашей одежде и обуви, а не на том, что находится между ними.

Конечно, если мероприятие полуофициальное, вы можете выбрать красочную или даже узорчатую пару носков. Это хороший способ выразить себя и немного развлечься, сохраняя при этом стильный вид.

Помните об исключениях

Если все сделано правильно, вы сможете прийти в элегантной паре кроссовок практически на любое официальное собрание. Однако двумя исключениями являются дресс-код "с галстуком" и мероприятия, на которых в приглашении присутствует конкретное заявление "без кроссовок".

Во всех остальных ситуациях вы можете смело носить спортивную обувь при условии соблюдения приведенных выше рекомендаций.