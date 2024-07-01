Спортивне взуття як частина формального стилю: повне керівництво для чоловіків

Ще не так давно поєднання костюма з кросівками вважалося верхом несмаку. Однак часи та мода змінюються. Сьогодні спортивне взуття можна носити навіть на офіційних заходах, але для цього необхідно дотримуватися деяких правил.

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Обирайте лаконічні силуети

Насамперед важливо відрізняти елегантні кеди від стандартних, призначених для спортивних занять. У другому випадку доречні перебільшені форми, масивність, тракторні протектори. Для першого найкращим рішенням стануть мінімалістичні моделі з витонченими лініями без надмірностей. Відповідні кеди чоловічі купити в Києві та в будь-якому іншому місті України ви можете за допомогою інтернет-магазину Miraton.

Зверніть увагу на матеріал

Вибираючи кеди для офіційних заходів, важливо враховувати матеріал поверхні. Найкраще, щоб вони були виготовлені з натуральної сировини. Шкіра - чудовий вибір на всі часи: вишукана поверхня взуття чудово поєднується з діловим одягом і покращує загальний вигляд. Звісно, екзотичні матеріали, як-от шкіра пітона, допоможуть вашим кедам мати ще більш екстравагантний вигляд.

Зберігайте простоту

Будь-які кеди у формальному стилі мають бути простими. Не потрібно великої кількості кольору, що привертає занадто багато уваги до ніг. Дотримуйтеся одного відтінку, а якщо вам потрібні додаткові деталі, виберіть модель, в якій є замшеві вставки або стримана металева фурнітура.

Вибирайте відтінок темніший за вбрання

Багато людей припускають, що, коли ми говоримо "однотонний колір", маємо на увазі чорний або, в крайньому разі, темно-коричневий. Однак, хоча неонові кольори - це табу, більшість інших відтінків можна носити на офіційних заходах. Головне - обрати колір на тон темніший, ніж вбрання, яке ви носите. Таким чином, взуття матиме гармонійний вигляд, не виглядаючи недоречно.

Фото: Miraton

Слідкуйте за чистотою

Наступний пункт здається очевидним, але про це варто сказати. Щоб кросівки були прийнятними на офіційному заході, вони мають бути охайними, сучасними та стильними. Брудні кеди з вигравіруваними на них назвами брендів, які були в моді десять років тому, - не найкращий вибір для відвідування серйозної зустрічі.

Слідкуйте за новітніми тенденціями та обирайте кеди, що відповідають останнім модним тенденціям. Вони не тільки доповнять ваше формальне вбрання, а й допоможуть мати чудовий вигляд.

Не забувайте про шкарпетки

Останніми роками збільшилася кількість людей, які не носять шкарпеток або віддають перевагу коротким версіям-слідам. Оголювати щиколотки може бути весело, але це не той випадок, коли кросівки поєднуються з офіційним одягом.

Є просте правило: що солідніший захід, то простіші шкарпетки. Зазвичай краще обирати шкарпетки, що відповідають кольору кед. Це гарантує, що увага буде зосереджена на вашому одязі та взутті, а не на тому, що знаходиться між ними.

Звісно, якщо захід напівофіційний, ви можете вибрати барвисту або навіть візерунчасту пару шкарпеток. Це хороший спосіб виразити себе і трохи розважитися, зберігаючи при цьому стильний вигляд.

Пам'ятайте про винятки

Якщо все зроблено правильно, ви зможете прийти в елегантній парі кросівок практично на будь-яке офіційне зібрання. Однак двома винятками є дрес-код "з краваткою" і заходи, на яких у запрошенні присутня конкретна заява "без кросівок".

У всіх інших ситуаціях ви можете сміливо носити спортивне взуття за умови дотримання наведених вище рекомендацій.