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Спортивне взуття як частина формального стилю: повне керівництво для чоловіків
Ще не так давно поєднання костюма з кросівками вважалося верхом несмаку. Однак часи та мода змінюються. Сьогодні спортивне взуття можна носити навіть на офіційних заходах, але для цього необхідно дотримуватися деяких правил.
Обирайте лаконічні силуети
Насамперед важливо відрізняти елегантні кеди від стандартних, призначених для спортивних занять. У другому випадку доречні перебільшені форми, масивність, тракторні протектори. Для першого найкращим рішенням стануть мінімалістичні моделі з витонченими лініями без надмірностей. Відповідні кеди чоловічі купити в Києві та в будь-якому іншому місті України ви можете за допомогою інтернет-магазину Miraton.
Зверніть увагу на матеріал
Вибираючи кеди для офіційних заходів, важливо враховувати матеріал поверхні. Найкраще, щоб вони були виготовлені з натуральної сировини. Шкіра - чудовий вибір на всі часи: вишукана поверхня взуття чудово поєднується з діловим одягом і покращує загальний вигляд. Звісно, екзотичні матеріали, як-от шкіра пітона, допоможуть вашим кедам мати ще більш екстравагантний вигляд.
Зберігайте простоту
Будь-які кеди у формальному стилі мають бути простими. Не потрібно великої кількості кольору, що привертає занадто багато уваги до ніг. Дотримуйтеся одного відтінку, а якщо вам потрібні додаткові деталі, виберіть модель, в якій є замшеві вставки або стримана металева фурнітура.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Вибирайте відтінок темніший за вбрання
Багато людей припускають, що, коли ми говоримо "однотонний колір", маємо на увазі чорний або, в крайньому разі, темно-коричневий. Однак, хоча неонові кольори - це табу, більшість інших відтінків можна носити на офіційних заходах. Головне - обрати колір на тон темніший, ніж вбрання, яке ви носите. Таким чином, взуття матиме гармонійний вигляд, не виглядаючи недоречно.
Слідкуйте за чистотою
Наступний пункт здається очевидним, але про це варто сказати. Щоб кросівки були прийнятними на офіційному заході, вони мають бути охайними, сучасними та стильними. Брудні кеди з вигравіруваними на них назвами брендів, які були в моді десять років тому, - не найкращий вибір для відвідування серйозної зустрічі.
Слідкуйте за новітніми тенденціями та обирайте кеди, що відповідають останнім модним тенденціям. Вони не тільки доповнять ваше формальне вбрання, а й допоможуть мати чудовий вигляд.
Не забувайте про шкарпетки
Останніми роками збільшилася кількість людей, які не носять шкарпеток або віддають перевагу коротким версіям-слідам. Оголювати щиколотки може бути весело, але це не той випадок, коли кросівки поєднуються з офіційним одягом.
Є просте правило: що солідніший захід, то простіші шкарпетки. Зазвичай краще обирати шкарпетки, що відповідають кольору кед. Це гарантує, що увага буде зосереджена на вашому одязі та взутті, а не на тому, що знаходиться між ними.
Звісно, якщо захід напівофіційний, ви можете вибрати барвисту або навіть візерунчасту пару шкарпеток. Це хороший спосіб виразити себе і трохи розважитися, зберігаючи при цьому стильний вигляд.
Пам'ятайте про винятки
Якщо все зроблено правильно, ви зможете прийти в елегантній парі кросівок практично на будь-яке офіційне зібрання. Однак двома винятками є дрес-код "з краваткою" і заходи, на яких у запрошенні присутня конкретна заява "без кросівок".
У всіх інших ситуаціях ви можете сміливо носити спортивне взуття за умови дотримання наведених вище рекомендацій.