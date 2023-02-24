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Украинская агрофирма «Світанок» представила органические орехи на крупнейшей агровыставке в Дубае
Пробные образцы органических масел из фундука и грецкого ореха украинской агрофирмы «Світанок», которая входит в SMK Groр, представлены на крупнейшей в мире выставке пищевой промышленности и производства Gulfood-2023 в Дубае (ОАЭ).
«Основатель компании Денис Парамонов не прекращал финансирование агропредприятия ни на минуту. А этот продукт, выращенный с помощь современных технологий, позволит заявить об Украине всему миру. А также такие продукты будут способствовать росту инвестиций, что важно для поддержки бизнеса и экономики страны», - рассказали в SMK Groр.
Отметим, что органический орех – редкое явление в отечественном агробизнесе.
Представленные на выставке масла из грецкого ореха и из фундука – пробный продукт первого органического урожая агрофирмы «Світанок» SMK Groр. Сады предприятия расположены в Богодуховском районе Харьковской области. Общая площадь под насаждениями - 171, 85 га.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Gulfood – главное место встречи представителей мировой пищевой промышленности, одна из самых влиятельных международных продовольственных выставок мира, уже четверть века проходящая в г. Дубай (ОАЭ) – главном торговом хабе для экспорта на рынки арабских стран.
Ежегодно экспозиция собирает более 100 тыс. посетителей из 182 государств. В этом году выставка будет длиться 4 дня - с 20 по 24 февраля. Среди экспонентов – как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса: всего 2500 представительств из 85 стран.