Українська агрофірма «Світанок» представила органічні горіхи на найбільшій агровиставці у Дубаї

Пробні зразки органічних олій з фундука та волоського горіха української агрофірми «Світанок», що входить до SMK Groр, представлені на найбільшій у світі виставці харчової промисловості та виробництва Gulfood-2023 у Дубаї (ОАЕ).

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«Засновник компанії Денис Парамонов не припиняв фінансування агропідприємства ні на хвилину. А цей продукт, вирощений за допомогою сучасних технологій, дозволить заявити про Україну усьому світу. А також такі продукти сприятимуть зростанню інвестицій, що важливо для підтримки бізнесу та економіки країни», - розповіли у SMK Groр.

Зазначимо, що органічний горіх – рідкісне явище у вітчизняному агробізнесі.

Представлені на виставці олії з волоського горіха та фундуку – пробний продукт першого органічного врожаю агрофірми «Світанок» SMK Groр. Сади підприємства розташовані у Богодухівському районі Харківської області. Загальна площа під насадженнями – 171, 85 га.

Gulfood – головне місце зустрічі представників світової харчової промисловості, одна з найвпливовіших міжнародних продовольчих виставок світу, яка вже чверть століття проходить у Дубаї (ОАЕ) – головному торговому хабі для експорту на ринки арабських країн.

Щорічно експозиція збирає понад 100 тис. відвідувачів із 182 держав. Цього року виставка триватиме 4 дні – з 20 по 24 лютого. Серед експонентів – як великі корпорації, так і представники малого та середнього бізнесу: всього 2500 представництв із 85 країн.