В UNIT.City состоится масштабный инновационный U Tomorrow Summit

29 августа 2023 года в Киеве, в крупнейшем инновационном парке Восточной Европы UNIT.City, состоится ежегодный саммит для украинских предпринимателей об инновациях, технологиях и креативном бизнесе — U Tomorrow Summit. Организатором мероприятия выступит Киевский международный экономический форум и UNIT.City. Мероприятие пройдет в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины.

U Tomorrow Summit объединит более 1000 участников – представителей государства, бизнеса, креативной экономики и культуры, инвесторов, технологических стартапов, публичных интеллектуалов, СМИ и лидеров мнений. Главная цель события — раскрыть интеллектуальный, предпринимательский, инновационный и креативный потенциал украинцев, а также укрепить репутацию Украины как инновационного конкурентоспособного государства, которому есть что предложить миру.

"За прошлый год украинские предприниматели показали не только свою устойчивость, но и способность адаптироваться и развиваться. Нынешний U Tomorrow Summit особенный. Мы собрали яркие примеры внедрения инноваций, технологий, масштабирования бизнеса и создания стартапов. Саммит призван показать, каким будет украинский бизнес завтра и как превратить вызовы в возможности.

U Tomorrow Summit гарантирует участникам топовых спикеров, уникальную локацию, заряд энергии и вдохновения, бизнес-инсайты и возможность найти новых клиентов и партнеров среди инновационных и креативных предпринимателей страны”, — отметил Юрий Пивоваров, CEO U Tommorow Summit.

Более 100 спикеров поделятся опытом ведения бизнеса, поддержки украинской экономики, реализации социальных проектов и инициатив, а также собственной формулой устойчивости во времена полномасштабного вторжения и тотальной неопределенности.

Спикеры мероприятия:

Егор Аушев, CEO CyberUnit.Tech,

Рената Дельпорте, старшая вице-президент и Global HR Business Partner, SoftServe,

Дмитрий Гринь, CEO Jooble, Job Aggregator,

Наталья Морозова, CEO Havas Village Ukraine,

Дмитрий Шимкив, партнер проекта AeroDrone,

Ольга Руднева, CEO Superhumans Center и многие другие.

“Счастлива еще раз присоединиться к U Tomorrow Summit, которой на этот раз происходит в военное время. Обсуждаемые темы крайне важны для выживания и поддержки украинского бизнеса. Разговор об интеграции ветеранов и подготовке бизнесов к возвращению работников на рабочие места должен стать ключевым для всех дискуссий сейчас. Потому что восстановление человеческого потенциала — один из самых больших вызовов Украины после войны», — прокомментировала Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

Ключевые треки панельных дискуссий и выступлений:

AI/Data Science,

Creative Industries,

Deep Tech,

Investment,

Innovations,

Web 3.0/Crypto,

Mental Health,

Personal Brand и другие.

Также одним из направлений саммита станет Startup Track совместно с Украинским Фондом Стартапов. Участники Startup Track смогут получить ценный опыт, обратную связь от экспертов отрасли и наладить связи с потенциальными инвесторами и партнерами.

Подробности и регистрация на Startup Track по ссылке.

Также участники мероприятия смогут приобщиться к поддержке центра реабилитации и протезирования Superhumans Center – часть дохода от продажи билетов будет направлена на помощь центра.

Присоединяйтесь к компаниям, которые сегодня меняют будущее Украины, и присоединяйтесь к изменениям уже 29 августа в UNIT.City.

Детальнее о событии и условиях участия по ссылке.

UTS. Смелый. Особый. Превращаем вызовы в возможности.