В UNIT.City відбудеться маштабний інноваційний U Tomorrow Summit

29 серпня 2023 року у Києві, в найбільшому інноваційному парку Східної Європи UNIT.City, відбудеться щорічний саміт для українських підприємців про інновації, технології та креативний бізнес — U Tomorrow Summit. Організатором події виступить Київський міжнародний економічний форум та UNIT.City. Захід відбудеться у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

U Tomorrow Summit об’єднає понад 1000 учасників — представників держави, бізнесу, креативної економіки та культури, інвесторів, технологічних стартапів, публічних інтелектуалів, ЗМІ та лідерів думок. Головна мета події — розкрити інтелектуальний, підприємницький, інноваційний та креативний потенціал українців, а також зміцнити репутацію України, як інноваційної конкурентоздатної держави, якій є що запропонувати світу.

“За минулий рік українські підприємці показали не тільки свою стійкість, а і здатність адаптовуватись та розвиватись. Цьогорічний U Tomorrow Summit особливий. Ми зібрали яскраві приклади впровадження інновацій, технологій, масштабування бізнесу та створення стартапів. Саміт покликаний показати, яким буде український бізнес завтра, і як перетворити виклики на можливості.

U Tomorrow Summit гарантує учасникам топових спікерів, унікальну локацію, заряд енергії та натхнення, бізнес інсайти та можливість знайти нових клієнтів та партнерів серед інноваційних і креативних підприємців країни”, — зазначив Юрій Пивоваров, CEO U Tommorow Summit.

Більше ніж 100 спікерів поділяться досвідом ведення бізнесу, підтримки української економіки, реалізації соціальних проектів та ініціатив, а також власною формулою стійкості в часи повномасштабного вторгнення і тотальної невизначеності.

Cпікери заходу:

Єгор Аушев, СEO CyberUnit.Tech,

Рената Дельпорте, cтарша віце-президентка і Global HR Business Partner, SoftServe,

Дмитро Гринь, CEO Jooble, Job Aggregator,

Наталія Морозова, CEO Havas Village Ukraine,

Дмитро Шимків, партнер проєкту AeroDrone,

Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center та багато інших.

“Щаслива вкотре доєднатися до U Tomorrow Summit, якій цього разу відбувається в воєнний час. Теми, які будуть обговорені, вкрай важливі для виживання та підтримки українського бізнесу. Розмова про інтеграцію ветеранів та підготовку бізнесів до повернення працівників на робочі місця має стати ключовою для усіх дискусій зараз. Бо відновлення людського потенціалу — один з найбільших викликів України після війни” — прокоментувала Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

Ключові треки панельних дискусій та виступів:

AI / Data Science,

Creative Industries,

Deep Tech,

Investment,

Innovations,

Web 3.0 / Crypto,

Mental Health,

Personal Brand та інші.

Також одним із напрямків саміту стане Startup Track спільно з Українським Фондом Стартапів. Учасники Startup Track матимуть можливість отримати цінний досвід, зворотний зв'язок від експертів галузі та налагодити зв'язки з потенційними інвесторами та партнерами.

Деталі участі та реєстрація на Startup Track за посиланням.

Також учасники заходу зможуть долучитися до підтримки центру реабілітації та протезування Superhumans Center — частина доходу від продажу квитків буде спрямована на допомогу центру.

Долучайтеся до компаній, які вже сьогодні змінюють майбутнє України, і долучайтесь до змін вже 29 серпня у UNIT.City.

Детальніше про подію та умови участі за посиланням.

UTS. Cміливий. Особливий. Перетворюємо виклики на можливості.