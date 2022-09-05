Виды эндопротезов и кому показана замена суставов: отвечают немецкие специалисты

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Эндопротезирование - инновационный способ замещения поврежденных суставов. Консервативное лечение суставов также дает позитивный эффект, однако вернуть полную функциональность узлу и навсегда забыть о боли может только эндопротез.

Речь идет о наиболее важных суставных связках, отвечающих за мобильность человека, возможность полноценно ходить и обслуживать себя. Это тазобедренный, голеностопный, локтевой и коленный суставы.

Как понять, что колено или голеностоп нуждаются в замене? На этот вопрос ответили специалисты из Университетской клиники Фрайбурга, которые проводят лечение в Германии пациентов из Украины и не только.

Когда нужно установить протез

Эндопротез рекомендуют пациентам с заболеваниями суставного аппарата и травмами, влияющими на возможность передвигаться. К таким болезням относятся болезнь Бехтерева, все виды артритов и остеоартрозов, дисплазия суставов, перелом шейки бедра и другие внутрисуставные переломы.

В процессе операции пациенту заменяют изношенный сустав на искусственный протез, предварительно подготовленный для конкретного человека.

Искусственные суставы, в зависимости от материала изготовления и срока службы, делятся на 4 группы

Где проводят эндопротезирование

В Украине проводятся такие операции, и у пациентов наблюдается позитивная динамика. Однако есть много желающих пройти лечение за рубежом. Наибольшей популярностью пользуются немецкие лечебные учреждения.

Дело в том, что эндопротезирование в Германии проводится на очень высоком уровне: специалисты могут заменить любой узел, вплоть до фаланги пальцев ноги.

“В нашей клинике используют эндопротезы из современных сплавов, поэтому нет риска отслоения металлических частиц. Изготовленный протез дополнительно покрывают дакроновой биооболочкой, чтобы механизм служил дольше”, - рассказали эксперты немецкой клиники.

Немаловажно, что клиника в Фрайбурге активно принимает на лечение иностранцев: попасть на обследование и операцию можно без посредников. Достаточно заполнить онлайн форму, размещенную на сайте клиники и вскоре с вами свяжутся представители медцентра, которые проконсультируют о возможности получить здесь медицинскую помощь.