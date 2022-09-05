Види ендопротезів та кому показано заміну суглобів: відповідають німецькі фахівці

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Ендопротезування – інноваційний спосіб заміщення пошкоджених суглобів. Консервативне лікування суглобів також дає позитивний ефект, проте повернути повну функціональність вузлу та назавжди забути про біль може лише ендопротез.

Йдеться про найважливіші суглобові зв'язки, що відповідають за мобільність людини, можливість повноцінно ходити та обслуговувати себе. Це тазостегновий, гомілковостопний, ліктьовий та колінний суглоби.

Як зрозуміти, що коліно чи гомілковостоп потребують заміни? На це запитання відповіли фахівці з Університетської клініки Фрайбурга, які проводять лікування у Німеччині пацієнтів з України та не лише.

Коли потрібно встановити протез

Ендопротез рекомендують пацієнтам із захворюваннями суглобового апарату та травмами, що впливають на можливість пересуватися. До таких хвороб належать хвороба Бехтерева, всі види артритів та остеоартрозів, дисплазія суглобів, перелом шийки стегна та інші внутрішньосуглобові переломи.

У процесі операції пацієнту замінюють зношений суглоб штучним протезом, попередньо підготовлений для конкретної людини.

Штучні суглоби, залежно від матеріалу виготовлення та терміну служби, поділяються на 4 групи

Де проводять ендопротезування

В Україні проводять такі операції, і у пацієнтів спостерігається позитивна динаміка. Проте є багато охочих пройти лікування за кордоном. Найбільшу популярність мають німецькі лікувальні заклади.

Справа в тому, що ендопротезування у Німеччині проводиться на дуже високому рівні: фахівці можуть замінити будь-який вузол, аж до фаланги пальців ноги.

“У нашій клініці використовують ендопротези із сучасних сплавів, тому немає ризику відшарування металевих частинок. Виготовлений протез додатково покривають дакроновою біооболонкою, щоб механізм служив довше”, - розповіли експерти німецької клініки.

Важливо, що клініка у Фрайбурзі активно приймає на лікування іноземців: потрапити на обстеження та операцію можна без посередників. Достатньо заповнити онлайн-форму, розміщену на сайті клініки і незабаром з вами зв'яжуться представники медичного центру, які проконсультують про можливість отримати тут медичну допомогу.