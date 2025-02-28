Anthropic представила Claude 3.7 Sonnet – самую умную гибридную AI-модель

Американская технологическая компания в сфере искусственного интеллекта Anthropic представила свою новейшую флагманскую модель Claude 3.7 Sonnet, заявив, что это ее самая умная версия на сегодняшний день, пишет AI4Future.

Так называемая гибридная модель сочетает способность к логическому рассуждению, т.е. обдумывание сложных ответов с традиционной моделью, которая генерирует ответы в режиме реального времени.

"Мы хотим создать единый цельный искусственный интеллект, который будет помогать всем", — сказал Джаред Каплан, соучредитель Anthropic и главный научный руководитель.

Anthropic заявляет, что это единственная в своем роде гибридная модель на рынке, и она становится доступной для использования. Каплан сравнил ее работу с тем, как работает человеческий мозг. Некоторые вопросы требуют глубоких размышлений, другие — скорых ответов. Но Anthropic стремится соединить эти способности в одной модели, а не создавать отдельные решения для разных типов задач.

Этот шаг может дать Anthropic необходимое преимущество перед OpenAI и технологическими гигантами, активно инвестирующими в разработку моделей искусственного интеллекта. Чат-бот Claude от Anthropic конкурирует с ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.

Как сообщает CNBC, Anthropic ведет переговоры по привлечению до двух миллиардов долларов от Lightspeed и Google при оценке компании в шестьдесят миллиардов долларов. Amazon уже инвестировал в стартап около восьми миллиардов долларов.

Главный руководитель продуктов Anthropic Майк Крингер, ранее бывший соучредителем Instagram, отметил, что гибридный подход упрощает работу чат-бота для клиентов. Они могут использовать разные возможности без необходимости самостоятельно выбирать, какой подход самый подходящий.



