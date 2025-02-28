Anthropic представила Claude 3.7 Sonnet – найрозумнішу гібридну AI-модель

Американська технологічна компанія у сфері штучного інтелекту Anthropic представила свою новітню флагманську модель Claude 3.7 Sonnet, заявивши, що це її найрозумніша версія на сьогодні, пише AI4Future.

Так звана гібридна модель поєднує здатність до логічного міркування, тобто обмірковування складних відповідей, із традиційною моделлю, яка генерує відповіді в режимі реального часу.

"Ми хочемо створити єдиний цілісний штучний інтелект, який допомагатиме з усім", - сказав Джаред Каплан, співзасновник Anthropic і головний науковий керівник.

Anthropic заявляє, що це єдина у своєму роді гібридна модель на ринку, і вона одразу стає доступною для використання. Каплан порівняв її роботу з тим, як працює людський мозок. Деякі питання вимагають глибоких роздумів, інші — швидких відповідей. Але Anthropic прагне поєднати ці можливості в одній моделі, а не створювати окремі рішення для різних типів задач.

Цей крок може дати Anthropic необхідну перевагу перед OpenAI та технологічними гігантами, які активно інвестують у розробку моделей штучного інтелекту. Чат-бот Claude від Anthropic конкурує з ChatGPT від OpenAI і Gemini від Google.

Як повідомляє CNBC, Anthropic веде переговори щодо залучення до двох мільярдів доларів від Lightspeed і Google при оцінці компанії в шістдесят мільярдів доларів. Amazon уже інвестував у стартап приблизно вісім мільярдів доларів.

Головний керівник з продуктів Anthropic Майк Крінгер, який раніше був співзасновником Instagram, зазначив, що гібридний підхід спрощує роботу чат-бота для клієнтів. Вони можуть використовувати різні можливості без необхідності самостійно вибирати, який підхід найкращий.



