Антиофшорный закон в действии: бюджет получил 400 млн грн за 5 месяцев 2025 года

Антиофшорное законодательство начало приносить ощутимые результаты: за пять месяцев 2025 года в бюджет уже поступило 400 млн грн налогов — почти вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Антиофшорный закон работает

Антиофшорный закон, принятый в 2020 году при поддержке президента, международных экспертов и парламента, уже демонстрирует реальные результаты. Его главная цель — противодействие уклонению от уплаты налогов из-за оффшорных схем — постепенно воплощается на практике.

За первые пять месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 400 млн грн налогов по результатам проверок Общая сумма доначислений составила 710 млн грн — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В дальнейшем ожидается рост добровольной уплаты, досудебное урегулирование налоговых споров и усиление налоговой дисциплины.

Напомним, что местные бюджеты Украины демонстрируют стабильный рост : за первые пять месяцев 2025 года поступления составили почти 201 миллиард гривен, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.